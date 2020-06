Extrémní teploty za polárním kruhem. Místní zaparkovali sněžné skútry a koupou se v řece, svět děsí permafrost

Minulý týden se v oblasti za polárním kruhem teplota vyšplhala až na 31 stupňů, uvedl server New York Times.

„Příroda se nám asi mstí,“ říká podle serveru Sergej Portnjagin, místní starosta. „Byli jsme příliš krvelační v tom, jak jsme s přírodou zacházeli.“



Verkhoyansk, Siberia, recorded 38°C on Saturday, which would be the highest recorded anywhere in the Arctic if verified.



The region's record-breaking heatwave, lasting for several months, is a loud alarm bell on climate change, say researchers. https://t.co/qBRj95SokN pic.twitter.com/lpzgKnuRfP