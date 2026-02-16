Sikorski Macinku vyškolil, píše Politico. Střetu s Clintonovou si všimli i v USA

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka při panelové diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě.
Fox News uvedla, že Clintonová Macinku přerušovala a zpochybňovala jeho argumenty, když označil kroky Trumpovy vlády za reakci na politiku, která se podle něj vzdálila běžným občanům.
„Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem. Myslím, že jsou jen dvě pohlaví a zbytek je zřejmě sociální konstrukt,“ dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.
Napjatá debata se dotkla také migrace. Clintonová připustila, že situace ve Spojených státech zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, zároveň však zdůraznila nutnost humánního přístupu a zabezpečených hranic.
Výměna názorů podle Fox News, která má silnou diváckou základnu zejména mezi republikánskými a pravicově smýšlejícími voliči, ilustrovala hluboké rozdíly v pohledu na směřování Spojených států i širšího Západu.
Sikorského školení o fungování EU
S Macinkou na téma rozkolu na Západě hovořili kromě Clintonové také polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a maďarský politolog Gladden Pappin.
Macinka během diskuse rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, „který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“. Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.
Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také právě se Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.
Portál Politico uvedl, že Sikorski Macinku školil, když mu vysvětloval, jak mechanismy v Evropské unii fungují.