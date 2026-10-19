Bouře a silné deště zasáhly také Baleárské ostrovy Mallorca a Ibiza, kde bylo kvůli tomu dnes zrušeno či odkloněno několik letů. V oblasti letiště v Ibize napršelo v neděli největší množství srážek od roku 1944, kdy začala tato měření, uvedl španělský meteorologický úřad.
Na řadě míst v Katalánsku a regionu Valencie se vylily z břehů potoky i řeky. Voda zaplavila četné silnice, domy i kempy. Hasiči vyprošťovali desítky lidí, kteří uvázli v zatopených domech či autech.
Už v neděli našli záchranáři tělo ženy, která byla pohřešována od soboty, kdy ji na procházce s manželem a dvěma dětmi strhl proud vody v Cabrera de Mar v provincii Barcelona. Druhou obětí se v neděli stala žena, která se koupala na pláži v Saguntu (provincie Valencie). Dva další mrtví jsou rovněž z valencijského regionu, a to z města Oliva.
Pobřežní městečko Oliva, které má asi 27 000 obyvatel, patří k nejpostiženějším. Jeho starostka Yolanda Pastorová novinářům odpoledne řekla, že záchranné práce se soustředí i na sedm městských kempů, z nichž bylo evakuováno asi 2000 lidí.
„Žádáme obyvatele, aby omezili cesty a pobývali ve vyšších patrech,“ vyzval dnes ráno premiér Pedro Sánchez.
Valencii koncem října 2024 zasáhly bleskové povodně, které si tam vyžádaly podle poslední aktualizace z letošního září 233 obětí. Mnozí se utopili v autech, garážích či sklepech. Vedení regionu pak čelilo masovým protestům a kritice, že obyvatele včas nevarovalo.
Vydatné deště jsou ve Španělsku v posledních letech čím dál častější. Podle některých expertů k tomu přispívají změny klimatu a výrazné oteplování moře.
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17. září 2026