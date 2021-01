Silvestrovské oslavy v Evropě ztlumila pandemie, v mnoha státech platil zákaz vycházení

Francie mobilizovala 100. 00 policistů, jejichž úkolem bylo rozhánět silvestrovské večírky a dohlížet na dodržování zákazu vycházení, který zde začíná ve 20:00. Země galského kohouta za sebou má dvě uzávěry. Prezident Emmanuel Macron ve čtvrtečním projevu reagoval na kritiku pomalého postupu očkování. Slíbil, že nebude docházet k „neomluvitelným prostojům“.



V Británii, kde se v jižní Anglii v poslední době rychle šíří silně nakažlivá mutace koronaviru, se od Nového roku se v některých regionech Anglie zpřísní protiepidemická opatření. Premiér Boris Johnson v projevu Brity vyzval, aby opatření proti šíření koronaviru dodržovali. Londýnská policie na obyvatele města apelovala, aby „oslavili nový rok v pohodlí domovů“.

Působivý ohňostroj představil Londýn. Vedle poděkování zdravotnickému personálu a britskému zdravotnickému systému NHS londýnská světelná show obsahovala i apel proti rasismu odkazující na hnutí Black Lives Matter a připomněla klimatické změny.

2020 proved that, even when we are separated from loved ones, London is one community. As we begin 2021, we must work together to build a better city. That’s something I will never stop fighting for. #HappyNewYear #LondonTogether pic.twitter.com/W81JIJy2Tu