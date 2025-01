Simonjanová se v rozhovoru s ruským hercem a propagandistou Vjačeslavem Manucharovem vyjádřila k možným mírovým jednáním s nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o konci války na Ukrajině. Podle ní by Trump mohl souhlasit, aby si Rusko nechalo ta území, která zrovna má v době zahájení jednání.

„Zastavíme se na kontaktní linii. Všechno na naší straně je naše, všechno na druhé není,“ řekla šéfka RT. „Vzniklo by jakési nárazníkové pásmo, jak se to často děje v konfliktních zónách.“

OmTV @OmTV2015 Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что России придется отказаться от захвата Херсона и Запорожья и согласиться на остановку войны по линии разграничения.



Když se Manucharov dotázal, zda by to zahrnovalo Oděsu, Simonjanová odvětila, že jen v případě, kdyby ji Rusové dokázali získat do inaugurace. „Oděsu jsme nezískali,“ přiznala. „Mám na mysli ta území, která jsou pod naší kontrolou v tento moment.“

Podle ní Rusko musí vycházet ze skutečnosti a ne snů. „Ráda bych Oděsu, Kyjev, Charkov a vše ostatní. Realistické je to, na čem bychom se s Trumpem mohli dohodnout a co bychom mohli přijmout.“

Ukrajinci na sítích sdílejí video s tím, že Simonjanová též prakticky uznala, že Rusové nezískají Cherson a Záporoží. V rozhovoru řekla, že Rusku musí patřit jeho „nové regiony“, na které si klade nárok v ústavě. Moskva v prvním roce války oficiálně anektovala Záporožskou, Chersonskou, Doněckou a Luhanskou oblast, většina světa anexi neuznává.

Vlna pobouření mezi jestřáby

Šéfka RT vzbudila velké pobouření mezi ruskými ultravlastenci, kteří podporují válku. „Proč bychom se v době, kdy naše armáda postupuje a náš obranný průmysl nabírá na obrátkách, měli fakticky vzdát všech stanovených cílů speciální vojenské operace?“ diví se ruský vojenský bloger Boris Džereljevskij. Obviňuje Simonjanovou, že patří mezi „obdivovatele Západu“ a dodává, že to vždy byli tito lidé sloužící cizím zájmům, kteří prohráli války „v podstatě již vyhrané našimi vojáky“.

„Nevím, kdo inspiroval Margaritu, aby toto řekla. Vladimir Vladimirovič rozhodně ne. Prezident nikdy neřekl nic o zastavení na současné frontové linii. V rámci SVO si naopak klade docela reálné cíle. Očekává zejména, že do léta osvobodíme Kurskou oblast a do konce roku celé území Doněcké lidové republiky,“ cituje telegramový účet Tajemství Kremlu zdroj blízký Putinovi. „Zjistíme, co se stalo a proč se vnitřní nepřátelé Ruska tak aktivizovali.“