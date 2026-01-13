Kromě ovládání čínských znaků a abecedy uměla opice také rozpoznat arabské číslice od nuly do devíti a 11 barev, řekl v roce 2014 primatolog Tecuro Macuzawa, který ji doprovázel. S odvoláním na japonské vědce z Kjótské univerzity zprávu o jejím úmrtí zveřejnila agentura AFP.
Kognitivní schopnosti primátky z ní učinily předmět mnoha vědeckých článků, včetně studií publikovaných v časopise Nature, což jí v mainstreamových médiích vyneslo přezdívku „génius“.
Podle agentury Kjódó začala v 18 měsících studovat jazyky s pomocí různých materiálů, včetně počítačů, a v pěti letech zvládla pojmenovat čísla od jedné do šesti, dodal web stanice BBC.
Šimpanzice v roce 1989 také uprchla ze své klece spolu s dalším šimpanzem díky tomu, že si zřejmě klíčem otevřela visací zámek.
Když jí v jedné studii na počítačové obrazovce promítli čínský znak pro růžovou barvu s růžovým a fialovým čtvercem, Ai správně vybrala růžový čtverec. A když jí ukázali jablko, na displeji vybrala obdélník, kruh a tečku, aby nakreslila virtuální jablko, tvrdí Macuzawa.
„Práce s Ai pomohla vytvořit experimentální rámec pro pochopení inteligence šimpanzů a poskytla základ pro zkoumání evoluce lidské mysli. Ai byla velmi zvědavá a aktivně se účastnila těchto studií,“ uvedlo v prohlášení Centrum pro evoluční původ lidského chování na Kjótské univerzitě.
Ai se narodila v západní Africe v roce 1976 a na japonskou univerzitu přišla o rok později. V roce 2000 porodila samce Ayumu, jehož schopnosti podle Kjódó upoutaly pozornost studií zabývajících se předáváním znalostí mezi rodiči a dětmi. Zemřela v pátek na selhání orgánů a nemoci související s věkem.