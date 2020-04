Singapur donedávna sloužil jako příklad úspěšného boje s koronavirem. Pak počet nakažených náhle vystřelil

SINGAPUR/PRAHA Ještě před měsícem byl Singapur jednou ze zemí, které sloužily jako příklad pro ostatní v době pandemie. Městský stát kontroloval své obyvatele, platila přísná opatření a úřady hlásily jen pár stovek nakažených. V polovině března však čísla „vystřelila“ nahoru a stále se je nedaří zastavit.

Singapur měl od začátku pandemie koronaviru oproti řadě zemí velkou výhodu. Má totiž jen jednu hranici s Malajsií, která se dala lehce kontrolovat, a letecký provoz prakticky ustal. Zároveň má země velmi kvalitní zdravotnictví a nová drakonická opatření vlády pomohla kontrolovat pandemii poměrně dlouhou dobu.



Do 17. března letošního roku sloužil Singapur jako příklad pro ostatní státy. Kontroloval přes telefony všechny obyvatele, kteří přiletěli z Číny. Neexistovalo nic jako domácí izolace, všichni potenciální přenašeči museli být v nemocnicích. „Singapur nevpustil pozitivně testované zpět do komunit,“ informoval přednosta nemocnice National University of Singapore Dale Fisher.

Díky vysokému počtu testů a dobré izolaci byl stát schopný držet první vlnu nákazy pod kontrolou, nemusel tak příliš omezovat zbytek populace.

Během následujícího měsíce se ale počty výrazně změnily. Z 266 případů nakažených se rázem stalo více 9 tisíc. Pro zemi s 5,7 miliony obyvatel na ploše kolem 700 kilometrů čtverečních to byl masivní nárůst.

Vládní opatření totiž úplně minuly jednu důležitou skupinu obyvatel - zahraniční pracovníky. A mezi nimi se začala nákaza šířit. Podle deníku The Guardian pochází dokonce až 60 procent nakažených z řad ekonomických migrantů. Za poslední tři dny poskočil počet nakažených o více než tři tisíce.

Zamořené noclehárny

Více než 200 tisíc pracovníků z Bangladéše, Indie a dalších chudších zemí žije v Singapuru v přecpaných noclehárnách, kde lidé moc nedbají na nutná nařízení vlády o dodržování odstupu.

V jednom pokoji přespává až 20 mužů, kteří spolu sdílejí toalety, sprchy a kuchyni. Podle Guardianu již více než polovina registrovaných zařízení nahlásila případy koronaviru, 18 z nich již muselo být přeměněno na místa v karanténě. Tisíce pracovníků musely být přesunuty do jiných prostor.

Šíření nákazy pak podle CNN napomohlo i to, že vládní restrikce zasáhly pouze osoby, které přicestovaly ze zahraničí, ale jakmile už bylo pár případů koronaviru v zemi, uvolněná opatření umožnila rychlejší přenos. The Guardian pak dodává, že zaznamenat epidemii koronaviru v noclehárnách mohlo být komplikované i proto, že u většiny mužů se příznaky vůbec neprojevily.

Ministr národního rozvoje Lawrence Wong tak již ve facebookovém příspěvku vyzval dělníky, kteří žili mimo ubytovny, aby se izolovali ve svých domovech až do 4. května. Podle premiéra Lee Hsiena Loonga bude obecně složité „narušit řetězec nákazy“ v rámci ubytoven. Jeho vláda tak již připravuje nová izolační oddělení a zajistí prý dělníkům i sociální dávky.