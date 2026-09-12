Je nejlépe placeným voleným lídrem na světě. A teď mu ještě výrazně přidají

Platy představitelů vlády v Singapuru se budou zvyšovat poprvé za posledních patnáct let, kdy zůstávaly neměnné. V případě premiéra toto navýšení znamená nárůst z 2,2 milionů singapurských dolarů (přibližně 36 milionů korun) o více než 60 procent na 3,6 milionů singapurských dolarů ročně.
Částka zahrnuje jak fixní plat, tak variabilní složky. Wong slíbil, že bude celé toto navýšení po dobu pěti let, bude-li stále ve funkci, posílat na charitativní účely.
Švýcarský prezident, který je v žebříčku na druhé pozici, ročně vydělá asi 604 tisíc amerických dolarů (přibližně 12,6 milionu korun). Roční odměna amerického prezidenta, který je za australským premiérem až na čtvrtém místě, činí bez náhrad 400 tisíc amerických dolarů (přibližně 8,3 milionu korun). Český premiér za rok 2026 podle oficiálních vládních údajů vydělá bez náhrad přibližně 3,7 milionu korun.
Nalákat schopné do politiky
Vládní platy v Singapuru jsou navázané na soukromý sektor. Nástupní plat člena vlády se počítá na základě mediánu platů tisíce singapurských občanů s nejvyššími příjmy, který se ještě o 40 procent sníží. Původní částka 1,1 milionu singapurských dolarů tak naroste na 1,8 milionu, přičemž premiér dostává dvojnásobek.
Konkurenceschopnými platy se Singapur snaží nalákat do vlády schopné lidi, kteří by se jinak věnovali byznysu, financím, nebo jinému vysoce placenému odvětví.
Podle Wonga však nárůst základního platu neznamená, že všichni členové singapurské vlády budou mít okamžitě stejné navýšení. Platy současných držitelů vládních úřadů budou jednorázově navýšeny až o devět procent v závislosti na takových faktorech, jako je výkon nebo datum poslední změny platu. V budoucnu by pak navýšení měla záviset na individuálním výkonu a povinnostech jednotlivých vládních představitelů.
„Platy politiků jsou složité a emotivní téma. Částky jsou vyšší, než co vydělává většina občanů, takže rozumím, proč je Singapuřané pečlivě zkoumají a mají na ně silné názory,“ řekl premiér Wong. Dodal, že věří v transparentnost vládních platů a že se tomuto tématu nelze vyhýbat jen proto, že je z politického hlediska složité.