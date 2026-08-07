7. srpna 2026 17:57
Další pohroma pro evropské toky. Kromě sucha dusí vodní ekosystémy i koberce řas
Extrémní horka a dlouhodobé sucho trápí vodní plochy po celé Evropě. V londýnských kanálech se kvůli teplému počasí a nízké hladině vody nadměrně množí řasy, které zhoršují kvalitu vody.
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