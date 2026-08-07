Další pohroma pro evropské toky. Kromě sucha dusí vodní ekosystémy i koberce řas

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  17:57
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Kanály a jezera pokrývají koberce řas a sinic. (4.srpna 2026)

Kanály a jezera pokrývají koberce řas a sinic. (4.srpna 2026) | foto: ČTK

Kanály a jezera pokrývají koberce řas a sinic. (6.srpna 2026)
Na Džbánu se letos nejspíš už nevykoupete. Voda je stále plná sinic.
Kanály a jezera pokrývají koberce řas a sinic. (6.srpna 2026)
Kanály a jezera pokrývají koberce řas a sinic. (6.srpna 2026)
10 fotografií
Extrémní horka a dlouhodobé sucho trápí vodní plochy po celé Evropě. V londýnských kanálech se kvůli teplému počasí a nízké hladině vody nadměrně množí řasy, které zhoršují kvalitu vody.

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