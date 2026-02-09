Vítězem nové prezidentské volby v bosenské Republice srbské se prohlásil Karan

„Od teď jsem prezidentem vás všech, všech občanů Republiky srbské,“ řekl Karan na tiskové konferenci. Jeho soupeř Branko Blanuša porážku uznal, zároveň ale obvinil vládnoucí stranu z volební inženýrství a z kupování voličů.
Pokud komise Karana skutečně označí za vítěze, jeho prezidentský mandát potrvá jen do října, kdy se budou konat řádné všeobecné volby.
Dnešní opakované hlasování se týkalo jen malé části Republiky srbské, konkrétně 136 volebních místností s 85.000 voliči. Těsný listopadový výsledek ale dnešní opakované hlasování mohlo ovlivnit.
Předčasné prezidentské volby v Republice srbské, politickém útvaru bosenských Srbů, se musely konat poté, co volební komise z funkce v srpnu odvolala bosenskosrbského předáka Dodika.
Dodik byl totiž loni odsouzen k jednomu roku vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí na šest let za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta.