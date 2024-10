VIDEO: Nejen hod klackem. Izrael ukázal i drsné záběry na mrtvé Sinvárovo tělo

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Poslední chvíle vůdce Hamásu se začaly odpočítávat, když jednotka z 828. brigády Bislamach narazila na tři ozbrojené muže v Tal al-Sultánu v oblasti Rafahu Strhla se přestřelka, při které se trojice rozdělila. Dva muži uprchli do jedné budovy, poslední, těžce zraněný do druhé. Tím zraněným byl Sinvár, vojáci to však v tu chvíli netušili.

Vojáci nařídili tankovou palbu na obě budovy. Když vstoupili do té, kde se ukrýval Sinvár, zjistili, že ještě žije. Hodil na ně granáty z druhého patra. Jeden explodoval, druhý ne, uvádí list The Guardian.

Příslušníci izraelských obranných sil pak poslali dron. Slabý vůdce Hamásu jej nejprve nehnutě pozoroval, než v posledním gestu vzdoru po něm hodil klacek.

Izraelci pak znovu nařídili tanku udeřit do druhého patra a poslali dron, aby se ujistili, že ozbrojenec je mrtvý. Až když zabezpečili perimetr, kvůli podobnosti mrtvého s vůdcem Hamásu začali vyšetřovat, zda nejde skutečně o něj.

Fotky z místa ukazují, že měl střelné zranění hlavy, což vyvolalo otázky, zda jeho život ukončila palba z tanku, nebo výstřel z izraelské pušky. Ředitel izraelského Národního forenzního institutu Dr. Chen Kugel, který dohlížel na pitvu, řekl listu The New York Times, že Sinvár zemřel po střele do hlavy. Není jisté, kdo, kdy a jak střílel.

Kugel též uvedl, že šrapnel z malé střely nebo tankového granátu, zasáhl předtím Sinvárovu ruku a způsobil krvácení, které se snažil zastavit pomocí elektrického kabelu jako improvizovaného škrtidla. „Ale to by v žádném případě nefungovalo. Nebylo to dost silné a jeho předloktí bylo rozdrcené,“ dodal.

Sinvár byl hlavním strůjcem útoku na Izrael z loňského 7. října při kterém zemřelo na 1 200 lidí a dalších 250 Hamás unesl do Pásma Gazy.