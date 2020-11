Šíří se únava a frustrace. Zdravotnictví v USA kvůli přechází do krizového režimu, situace se zhoršuje

WASHINGTON Počty hospitalizací spojených s nemocí covid-19 v těchto dnech ve Spojených státech dosahují nevídaných hodnot a systémy zdravotní péče v různých státech kvůli přívalu nemocných znovu přistupují ke krizovým opatřením. Nasazují se externí pracovníci, pacienti se převážejí do jiných okresů a budují se provizorní ošetřovny. Podle agentury AP je situace v nemocnicích každým dnem horší a mezi zdravotníky se šíří únava a frustrace.

„Jsme deprimovaní, skleslí a maximálně unavení,“ řekla Alison Johnsonová, která šéfuje urgentní péči v nemocnici Johnson City Medical Center ve státě Tennessee. Při cestách do práce a z práce se prý někdy neubrání slzám.



Tennessee je jedním z mnoha amerických států, které v posledních dnech registrují rekordní počty nových nákaz koronavirem a úmrtí připisovaných covidu-19. Počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s touto chorobou ve státě s bezmála sedmi miliony obyvatel o víkendu poprvé překročil 2000. Na úrovni celých USA se statistika před deseti dny poprvé dostala nad 60.000 a podle iniciativy The COVID Tracking Project byl ve středu národní součet už těsně pod 80 000.

„Tempo růstu (bilance nákaz) je ještě vyšší než v létě, hospitalizace nám jdou týden co týden nahoru o 25 procent,“ shrnul v rozhovoru s televizí CNN Brett Giroir z federálního ministerstva zdravotnictví.

Už od října přicházejí z USA zprávy o problémech v nemocnicích a o přípravě provizorních zdravotnických zařízení. Podle AP se zahlcené nemocnice v různých státech připravují na to, že budou pacienty ošetřovat na parkovištích, v chodbách, v čekárnách i v modlitebnách, zatímco se personál obrací na jiná zařízení ve snaze najít volná lůžka.

Fyzická i mentální daň

Extrémní události jsou hlášeny z města El Paso na západě Texasu, které má kolem 600 000 obyvatel a denně registruje přes tisíc nákaz koronavirem. Místní kongresové centrum bylo nedávno přeměněno na polní nemocnici, někteří „necovidoví“ pacienti jsou přepravováni do jiných měst a márnice nezvládají přísun těl zemřelých.

Mluvčí fakultní nemocnice v El Pasu uvedl, že pracoviště si uvědomuje „fyzickou a mentální“ daň, kterou si pandemie na zdravotnících vybírá. Vedení Texasu už na pomoc nejhůře zasaženým nemocnicím vyslalo tisíce dodatečných zdravotníků, zatímco další posily přicházejí od armády a dobrovolnických organizací.

Posily by jistě přivítala i zmíněná nemocnice v Tennessee. Firma Ballad Health, která ji provozuje, už varovala, že její personál možná bude muset začít odmítat pacienty, nedojde-i k obratu ve vývoji epidemické situace. Podobné varování podle AP přišlo i ze státu Idaho, kde také docházejí volná lůžka a zdravotníci se dostávají na limity svých možností.

„Nikdy za celou kariéru mě ani nenapadlo, že bychom mohli ve Spojených státech byť jen uvažovat o přídělovém systému péče,“ řekl řídící pracovník sítě St. Luke’s Health System Jim Souza.

Práci v krizovém režimu může zdravotníkům ještě ztížit to, že někteří pacienti popírají existenci covidu-19, a to i po hospitalizaci způsobené nákazou virem SARS-CoV-2. Takovouto zkušenost tento týden popsala televizi CNN zdravotní sestra ?ze státu Jižní Dakota Jodi Doeringová. „Nebyl to jen jeden pacient... Jejich poslední slova před smrtí jsou: ‚Tohle se nemůže dít, není to skutečné.‘ V době, kdy by měli trávit čas na videohovorech s rodinami, jsou plní vzteku a nenávisti,“ uvedla. Dodala, že zdravotníci si musí umět poradit i s takovými situacemi, ovšem aktuální krizi podle ní zdravotnictví nezvládne bez pomoci veřejnosti. „Realita je taková, že v tuhle chvíli se situace nezlepšuje,“ konstatovala.