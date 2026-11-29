Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za své území a nikdy se nezřekla možnosti použití síly k získání kontroly nad ostrovem. Tchajwanská vláda územní nároky Pekingu odmítá.
Tchajwanci v sobotu volili místní představitele ve 22 městech a okresech. O více než 11 tisíc míst v místních samosprávách a zastupitelských sborech se ucházeli kandidáti vládní DPP a hlavní opoziční strany KMT. Volby jsou považovány za test podpory prezidenta Laj Čching-tea a jeho strany před prezidentskými volbami v roce 2028.
DPP drží prezidentský úřad posledních deset let. Kandidát vládní DPP Puma Šen, který je kritikem Pekingu, prohrál ve volbách starosty tchajwanské metropole Tchaj-pej. Šen uznal svoji porážku v souboji s úřadujícím starostou Čchiang Wan-anem z opoziční strany Kuomintang (KMT), která prosazuje bližší vztahy s Čínou.
Čínský Úřad pro záležitosti Tchaj-wanu v prohlášení uvedl, že vzal výsledky voleb na vědomí, a dodal, že tchajwanská veřejnost si přeje mír, rozvoj, vzájemnou výměnu a spolupráci.
„Bez ohledu na to, jak se změní vnitropolitická situace na ostrově, nemůže to změnit směr a trend kupředu směřujícího rozvoje kontaktů přes Tchajwanský průliv,“ uvedl úřad.
„Navíc to nemůže zastavit historický trend, že vlast musí být a nevyhnutelně bude znovusjednocena,“ dodal úřad. Prohlášení dále uvádí, že čínská vláda bude „rozhodně potírat separatistické síly usilující o nezávislost Tchaj-wanu a stavět se proti vnějšímu vměšování“.
Tchajwanská vláda vyzvala Čínu, aby respektovala rozhodnutí tchajwanského lidu a tamní demokratický systém.
Čína odmítá jednat s tchajwanským prezidentem kterého označuje za separatistu. Prezident Tchaj-wanu, jenž je zároveň předsedou DPP, tvrdí, že o své budoucnosti mohou rozhodovat pouze obyvatelé ostrova.