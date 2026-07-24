Incident se odehrál ve čtvrtek večer během zápasu druhého předkola Evropské ligy, během kterého se domácí Dynamo Kyjev utkalo v polském azylu s řeckým celkem PAOK Soluň. Zápas skončil 2:3, ale daleko více se píše o chování hostujících fanoušků.
Ti totiž během zápasu rozvinuli ruskou vlajku, načež ukrajinští fanoušci začali vulgárně skandovat. Ochranka proti bouřícímu se kotli nakonec použila slzný plyn.
„Provokovali nás. Vytahují ruskou vlajku a ukazují nám ji. Vůbec nechápu, proč to dělají. Dokonce jsme se vydali směrem k tribunám, ale hráči PAOKu nás uklidnili. Chápou, že v naší zemi je válka,“ uvedl pro web Onet záložník Oleksandr Pichaljunok.
Portál Sport.pl připomíná, že majitelem klubu PAOK je podnikatel Ivan Savvidi, řecko-ruský oligarcha narozený v Gruzii, který má vazby na režim ruského prezidenta Vladimira Putina a kdysi dokonce seděl ve Státní dumě. Vedení Dynama údajně své fanoušky před zápasem nabádalo, aby zápas v Lublinu kvůli možným provokacím vynechali.
Ruští komentátoři skandál přivítali jako důkaz, že Moskva má v Evropě ještě nějaké sympatizanty.
„Fanoušci PAOKu jsou levicoví anarchisté, fanoušci Dynama jsou fašisti a banderovci. Vrhli se na tribunu, aby ruskou vlajku strhli. Polští policisté ale banderovce z Kyjeva s potěšením postříkali slzným plynem. Takhle by se to mělo dělal vždycky,“ rozplývá se prorežimní politolog Sergej Markov.
Zápas se odehrál ve stejný den, kdy EU schválila 21. balíček sankcí proti Rusku. Atény ho týden blokovaly kvůli řecké dopravní společnosti Dynagas, která provozuje flotilu tankerů – ledoborců dovážejících zkapalněný zemní plyn z ruského poloostrova Jamal. Brusel nakonec společnosti osmdesátiletého rejdaře George Prokopioua udělil výjimku.