Skandinávie zažívá vlnu veder, nezvykle teplo je také u polárního kruhu

V Kevu na severu Finska v neděli naměřili nový teplotní rekord 33,5 stupně Celsia. To je podle agentury STT nejvyšší teplota zaznamenaná v této části země od rekordních 34,7 stupně Celsia z roku 1914.



Celostátně byl červen nejteplejším měsícem od začátku měření, respektive od roku 1844. Průměrná teplota 16,5 stupně Celsia vymazala předchozí rekord z 50. let minulého století, uvedl Národní meteorologický ústav ve Finsku.

V sousedním Švédsku byl letošní červen absolutně nejteplejší v dějinách měření ve Stockholmu, kde s průměrem 19,3 stupně Celsia překonal rekordy z let 2018 a 2019.

„Všimli jsme si trendu? No, asi je to další náhoda,“ ironicky zavtipkovala na Twitteru švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová.

June 2021 was the hottest June ever recorded in my hometown Stockholm by a large margin. The second hottest June was in 2020. The third in 2019.



Am I sensing a pattern here? Nah, probably just another coincidence.https://t.co/nEgrAPEFzm