Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Skladem zbraní bulharského majitele s vazbami i na Vrbětice otřásl výbuch. Opět

Autor: ,
  9:45aktualizováno  9:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Skladem zbraní ve středním Bulharsku v noci na sobotu otřásl výbuch a vypukl tam požár. Areál patří firmě EMKO obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva. Jiný areál této společnosti zasáhl požár a výbuch i v srpnu.

Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. Podle českých úřadů výbuch zřejmě způsobili lidé z ruské vojenské rozvědky.

Po explozi a požáru nedaleko obce Careva Livada nejsou hlášení žádní zranění. Šéfka úřadů v oblasti Gabrovo Kristina Sidorová řekla, že požár zachvátil sklady a že plameny se rozšířily z jednoho skladiště na druhé.

V uplynulých deseti letech zasáhlo areály a sklady firmy EMKO několik výbuchů. Některé z nich bulharské úřady prošetřovaly jako sabotáž. V roce 2024 Sofia vydala zatykač na šest ruských občanů podezřelých ze zapojení do zničení skladů firmy EMCO z let 2011 až 2020. Byly v nich uloženy zbraně určené na vývoz na Ukrajinu a do Gruzie. Moskva podíl na útocích na areály popírá.

Obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.