Dětem v Číně pomáhají klobouky s křídly dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby nechytily covid-19

PEKING K rouškám a dezinfekci se na základní škole v čínském městě Chang-čou přidaly pokrývky hlavy navržené podle tisíc let staré tradice. Poslouží jako nezvyklý prostředek v boji proti koronaviru. Mají žákům pomoci udržet bezpečnou hygienickou vzdálenost od ostatních. Během vlády dynastie Sung měli tyto „klobouky“ údajně nosit tehdejší příslušníci císařského dvora.

Základní škola ve městě Chang-čou na východě Číny zařadila jako prevenci pokrývky hlavy poté, co bylo dětem umožněno vrátit se do školy. Jde o „klobouky“, které jsou po stranách rozšířené takzvanými křídly, které mají žákům pomoci udržet bezpečnou vzdálenost od ostatních dětí tak, aby se potenciálně nenakazili koronavirem, který podle oficiálních údajů Čínu postupně opouští.

Jde o vzor, který vychází z tradice dynastie Sung, která v Číně vládla mezi lety 960 a 1279 našeho letopočtu, informuje South China Morning Post. V tomto období je měli nosit příslušníci císařského dvora. Podle jedné z legend nařídil první císař dynastie svým ministrům nosit podobné pokrývky hlavy, aby si mezi sebou nepovídali během zasedání dvora, tvrdí Tsui Lik-chang z Městské univerzity v Hongkongu. „Tento příběh se objevil až mnohem později. Císaři dynastie Sung byli s podobnými klobouky s klapkami podobnými křídlům,“ dodal historik.

Základní škola se tímto opatřením snaží pomoci dětem dodržet doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která uvedla, že by lidé měli mezi sebou dodržovat rozestupy minimálně jeden metr. „Pokud budete stát moc blízko nakaženému, můžete vdechnout kapénky, které obsahují virus,“ varuje WHO.

Podle odborníka na dětské vzdělávání, jehož cituje South China Morning Post, jsou klobouky dobrou cestou, jak dětem pomoci pochopit koncept dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních. Děti totiž podobné věci častou chápou poněkud abstraktně, vysvětlil vedoucí oddělení výchovy v ranném dětství na Pedagogické univerzitě v Hongkongu Ian Lam Chun-bun.

„Děti ty klobouky vidí a cítí, když do sebe těmi křidélky narazí. Díky tomu mohou lépe pochopit, co se od nich chce a budou si pamatovat, že se mají od svých kamarádů držet dál,“ dodal Ian Lam Chun-bun.