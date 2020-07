Vřava v Portlandu. Skomírající protesty začaly po příjezdu federálních jednotek opět nabírat na síle

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa tam odvádí „fantastickou práci“, lokální činitelé je však označují za příčinu zvýšeného napětí. Federální vláda kromě hněvu demonstrantů čelí i vícero žalobám kvůli údajnému narušování práv garantovaných ústavou.



Protesty v Portlandu, který je považován za baštu liberální politiky, trvají bez přestávky už více než 50 dní. Začaly v souvislosti s květnovou smrtí neozbrojeného černocha George Floyda při policejním zásahu, na rozdíl od jiných měst ale od té doby neustaly. Po příjezdu federálních složek vyslaných na základě prezidentského dekretu začaly opět nabírat na síle, přičemž podle agentury AP o víkendu účast přesahovala 1000 lidí.



Hello again from Portland.



The "Wall of Moms" just arrived at the federal courthouse, and their numbers have grown substantially once again. pic.twitter.com/3aKbVlVNPh