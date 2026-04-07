Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“ napsal Trump.
„Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“ dodal.
Trump Íránu hrozí, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu. V nebývale vulgárním příspěvku Trump v neděli napsal: „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom... Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle.“ příspěvek zakončil „chválou Alláhovi“. V následujícím pak napsal „úterý 20:00“, což je středa 2:00 SELČ.
Íránský strategický ostrov Charg mezitím zasáhly americké údery. Píší to americká média s odkazem na nejmenované zdroje. Podle nich údery zasáhly vojenské cíle, a nikoliv ropnou infrastrukturu. O explozích a izraelsko-amerických úderech na ostrov informovala bez bližších podrobností také íránská agentura Mehr.
Podle stanice NBC News se jednalo o vojenské sklady a objekty, systémy protivzdušné obrany a bunkry. Stanice také tvrdí, že se jednalo pouze o údery ze vzduchu bez vylodění pozemních jednotek. Podle deníku The Wall Street Journal bylo zasaženo na 50 cílů.
Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku.
Americké síly na ostrov udeřily již v polovině března. Dalšími údery na ostrov či jeho obsazením vyhrožoval Trump v případě, že Teherán nebude souhlasit s ukončením bojů. Snahy o dojednání příměří byly podle dostupných informací zatím neúspěšné.
Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Podle agentury AP údery zabily v zemi nejméně 1900 lidí včetně řady vysokých představitelů režimu. Írán provádí odvetné údery na Izrael i na arabské státy, kde se nacházejí americké vojenské základny.