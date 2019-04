Skotská premiérka chce do dvou let nové referendum o nezávislosti. ‚Dnešní systém nefunguje,‘ tvrdí

Edinburgh Pokud Británie opustí Evropskou unii, nové referendum o odtržení Skotska by se mělo uskutečnit do konce tohoto funkčního období skotského parlamentu, tedy do května 2021. Před skotskými poslanci to ve středu řekla tamní premiérka Nicola Sturgeonová. Dnešní systém rozdělení moci mezi Londýnem a Edinburghem podle ní nefunguje a neslouží skotským zájmům.

Skotští voliči o osamostatnění hlasovali v září 2014 a při bezmála 85procentní účasti takový krok odmítli většinou 55,3 procenta hlasů. Sturgeonová ale uvedla, že její Skotská národní strana (SNP) v posledních místních volbách zvítězila s mandátem pro nový plebiscit. Zákon umožňující jeho konání chce prosadit do konce roku.



„Jsem přesvědčena, že argumenty pro nezávislost jsou silnější, než kdy dříve. (...) Dvacet let po zřízení tohoto parlamentu věřím, že máme na víc. Brexit pro Skotsko činí změnu nevyhnutelnou,“ prohlásila skotská premiérka.

Ve svém projevu vícekrát dávala potřebu osamostatnění do souvislosti s britským odchodem z Evropské unie. Skotsko by prý mělo vzkvétat uvnitř Evropy, avšak hrozí mu, že bude „v rámci Spojeného království postaveno mimo hru“. „Nezávislost by nám naopak umožnila ochránit naše místo v Evropě,“ dodala Sturgeonová.

Při referendu o členství v EU v roce 2016 hlasovalo ve Skotsku 62 procent účastníků proti brexitu. SNP je s 35 poslanci třetí nejsilnější stranou v dolní komoře britského parlamentu a dlouhodobě volá po zrušení britského odchodu z unie.



Zpravodajská společnost BBC připomíná, že Sturgeonová nové referendum o nezávislosti ohlašovala ihned po hlasování o brexitu. Na jaře 2017 tento záměr podpořil skotský parlament, Londýn však požadavek zamítl, neboť načasování kroku považoval za nevhodné. K povolení druhého referenda se britská vláda stále staví odmítavě, dodává BBC.