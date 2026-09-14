Počátek rozpadu Británie? Skotsko, Wales a Irové chtějí sebeurčení v EU

„Poprvé v historii mají lidé napříč ostrovy ve Skotsku, ve Walesu a v Severním Irsku premiéry, kteří usilují o nezávislost na Spojeném království. Budoucnost našich národů patří do Evropské unie,“ stojí v memorandu.
„Naše národy mají právo na sebeurčení. Žádná westminsterská vláda nemá právo blokovat demokracii nebo podkopávat to, že naši lidé sami rozhodnou o své budoucnosti,“ uvedli představitelé těchto zemí s odkazem na britský parlament.
Ačkoliv se zástupci všech tří zemí ve snaze o odchod z monarchie shodnou, každý má vlastní vizi, kdy a jakým způsobem by k tomu mělo dojít. Jak Skotsko, usilující o nezávislost, tak Severní Irsko, které se snaží o sjednocení s Irskem, volají po referendu. Wales se referenda prozatím nedožaduje, napsala stanice BBC.
„Příběhy našich národů jsou očividně různé, ale jednu velmi důležitou věc máme společnou, a sice nekompromisní trvání na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Walesané,“ uvedla na tiskové konferenci po podpisu memoranda Mary Lou McDonaldová, šéfka severoirské nacionalistické strany.
Setkání se podle BBC uskutečnilo jen pár dní poté, co britský premiér Andy Burnham naznačil, že by se ve Skotsku mohlo konat druhé referendum, pokud by o něj byl zjevný zájem. V prvním skotském referendu o nezávislosti v roce 2014 hlasovalo 55 procent lidí pro setrvání ve Spojeném království.