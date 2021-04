Skotští nacionalisté hrají o všechno. Cestu k druhému referendu o nezávislosti nezhatil ani sexuální skandál

EDINBURGH/PRAHA Nadcházející volby do regionálního parlamentu v Edinburghu mají jasného favorita – Skotskou národní stranu (SNP). Pokud získá dostatečně velkou většinu, je na stole možnost druhého referenda o nezávislosti.

Jestliže se v době brexitu zdálo, že jedním z největších politických vítězů by mohla být Skotská národní strana (SNP), volební průzkumy sto dní poté dávají této úvaze prozatím za pravdu. Skotští národovci, kteří se 6. května utkají s ostatními skotskými stranami o křesla ve svém regionálním parlamentu, takzvaném Holyroodu, mají nyní preference přes 50 procent.



Jejich pozici neoslabil ani sexuální skandál, který některé analytiky vedl k tomu, že stranu první skotské ministryně Nicoly Sturgeonové předčasně odepsali. Alex Salmond, bývalý lídr strany a Sturgeonové politický mentor, se měl údajně dopustit sexuálního obtěžování na hned devíti ženách. To SNP sice na čas rozdělilo, všechno však vyřešil, přinejmenším v politickém slova smyslu, Salmondův odchod ze strany, kdy založil nový nacionalistický projekt Alba.

Roztržka mezi Sturgeonovou a Salmondem je zajímavá na politické i osobní rovině. Salmond, který byl členem strany 35 let a vedl ji do prvního referenda o nezávislosti v roce 2014, Sturgeonovou po jeho neúspěchu osobně vytipoval jako budoucí lídryni.

Oblíbená první ministryně

Nyní se však Sturgeonová s bývalým podporovatelem definitivně rozešla – politicky i lidsky. „Už toho člověka, jenž mi byl celé ty roky blízký, nepoznávám,“ řekla před týdnem a jakoukoli volební koalici s jeho hnutím Alba vyloučila. To není tak překvapivé, Salmondova strana má podporu okolo tří procent, navíc pouze na takzvané regionální kandidátce používané pro doplnění chybějících křesel v parlamentu.

Politicky tedy hlavními konkurenty Nicoly Sturgeonové zůstávají především skotští konzervativci, kteří si jenom mírně pohoršili oproti počátku roku a mají šanci na jednadvacetiprocentní podíl hlasů. V současném parlamentu mají nacionalisté 61 křesel. Na to, aby získali většinu, si potřebují polepšit o čtyři mandáty.

SNP sází především na popularitu samotné Sturgeonové, jež nabrala politické body mimo jiné v době pandemie. Byla sice kritizována za vysoký počet úmrtí v domovech pro seniory, její opatrný přístup však vedl k nižšímu počtu pozitivních případů. Pomohl jí i fakt, že skotská média její výkon chápala jako pomyslnou soutěž s Angličany a vesměs tak stála na její straně. Premiér Boris Johnson podobnou výhodu neměl.

Zatím je to půl napůl

Pakliže se průzkumy potvrdí, SNP by podle serveru britské televize BBC mohla získat většinu s náskokem až devíti křesel. To by ji dostalo do potenciálního střetu s národní vládou v Londýně. Premiér Johnson totiž vehementně nesouhlasí s vyhlášením dalšího referenda. Používá argument samotné SNP z roku 2014, podle nějž se mělo jednat o „jedinou příležitost za tuto generaci“. Setrvání ve Spojeném království tehdy podpořilo 55 procent Skotů.

Většina Skotů sice v brexitovém referendu v roce 2016 hlasovala ve prospěch EU, to však nechává stranou vývoj posledních let, mimo jiné „vakcinační válku“ mezi Spojeným královstvím a EU, z níž Britové vyšli vítězně. Podle průzkumů jsou Skoti ve věci nezávislosti rozděleni přesně půl napůl.