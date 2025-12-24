Skupina 14 zemí odsuzuje Izrael kvůli dalším osadám na palestinském území

Jako zástupci zemí Německa, Belgie, Kanady, Dánska, Španělska, Francie, Itálie, Irska, Islandu, Japonska, Malty, Nizozemska, Norska a Británie odsuzujeme rozhodnutí bezpečnostního kabinetu izraelské vlády, které schvaluje výstavbu 19 nových osad na okupovaném Západním břehu Jordánu,“ stojí ve společném prohlášení.
„Opakujeme náš jasný nesouhlas s jakoukoli formou anexe a s rozvojem kolonizace,“ stojí dále v textu. Ten zároveň připomíná, že výstavba židovských osad na Západním břehu je z hlediska mezinárodního práva nelegální a může narušit další fázi mírového plánu pro Gazu, za nímž stojí americký prezident Donald Trump.
Netanjahuova vláda však výstavbu dalších osad na tomto palestinském území dlouhodobě podporuje a situace se tam s nástupem poslední Netanjahuovy vlády v prosinci 2022 zhoršila. Razie izraelské armády a násilnosti židovských radikálních osadníků na tomto území výrazně zesílily po 7. říjnu 2023, kdy palestinského teroristické hnutí Hamás z Pásma Gazy napadlo Izrael, který v Gaze v odvetě zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.