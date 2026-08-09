Čeští turisté pod Traunsteinem přecenili síly i aplikaci, zachraňoval je vrtulník

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  10:49
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Travenské jezero (Traunsee) v Solné komoře v Horních Rakousích pohledem z masivu Traunstein. | foto: Miroslawa Drozdowski / AlamyProfimedia.cz

Skupina čtyř českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci, píše dnes o sobotní události server Kronen Zeitung.

V sobotu ráno vystoupili čtyři Češi – muži ve věku 27 a 22 let a dvě 22leté ženy – po stezce Naturfreundesteig k horské chatě Gmundnerhütte na Traunsteinu. Skupina měla v úmyslu zdolat ferratu Traunsee. Trasu si naplánovali pomocí aplikace.

Kolem poledne horolezci sestoupili po stezce Hernlersteig k začátku zajištěné cesty. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferrata byla příliš náročná, a rozhodli se změnit plány a sestoupit do údolí po neznačené stezce.

V nadmořské výšce 1249 metrů však čeští alpinisté zabloudili a nemohli pokračovat. Obě ženy si navíc již stěžovaly na vyčerpání. V nastalé situaci 22letý muž kolem 19:50 zavolal tísňovou linku. Letecké policii se podařilo všechny čtyři osoby zachránit a vrtulníkem je přepravit do údolí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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