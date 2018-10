‚Skvadra vrahů.‘ Saúdského novináře údajně přijel zabít 15členný tým, součástí byl i soudní lékař

ISTANBUL/PRAHA Patnáctičlenný tým byl podle tureckých médií zapotřebí na saúdskoarabské ambasádě v Instanbulu k zavraždění saúdského novináře Džamála Chášakždího. Na údajném rozřezání těla se prý podílely i bezpečnostní složky.

Příslušníci saúdskoarabských speciálních jednotek, zpravodajci, pracovníci národní gardy i forenzní experti měli být součástí patnáctičlenného týmu, který turecká média spojují se zmizením novináře Džamála Chášakždího ze saúdského velvyslanectví v Istanbulu.



Do Istanbulu přiletěla v den zmizení Chášakždího dvě letadla ze Saúdské Arábie – jedno ještě před svítáním a druhé krátce po poledni. Vzdušný prostor Turecka opustila ještě ten den. Detaily o údajné úderné jednotce se k médiím dostaly díky seznamu pasažérů těchto letadel. Na sociálních sítích se následně podařilo novinářům dohledat, že lidé z letadla mají úzké vazby na nejvyšší místa v saúdském bezpečnostním aparátu.

Mezitím se vyšetřovatelé Chášakždího zmizení zaměřili na podzemní garáž soukromé rezidence saúdského generálního konzula v Istanbulu. Právě tam totiž zamířila kolona aut z velvyslanectví chvíli poté, co se Chášakždí objevil na ambasádě. Vyšetřovatelé se domnívají, že novinář byl na velvyslanectví zabit, rozřezán a jeho tělo odvezeno pryč.

Pomoc by policii v nalezení novináře, nebo jeho těla, měly i Chášakždího chytré hodinky od společnosti Apple. Ty jsou propojené s telefonem, který nechal Chášakždí své snoubence před návštěvou velvyslanectví, protože měl o sebe obavy. Chytré technologie lze lokalizovat díky zabudované GPS.

„Zjistili jsme, že hodinky měl na sobě, když vešel na konzulát,“ uvedli pro média vyšetřovatelé, kteří v současnosti zkoumají, kde se hodinky nalézají a co se na ně podařilo zachytit.

Zavražděn na příkaz královské rodiny

Čelní představitelé tureckých bezpečnostních složek dospěli k závěru, že saúdskoarabský opoziční novinář byl minulý týden zavražděn na příkaz saúdskoarabské královské rodiny. S odvoláním na nejmenované turecké činitele to v úterý napsal deník The New York Times (NYT). Chášakdží zmizel, když 2. října navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu.

Vysoce postavený turecký představitel newyorskému listu řekl, že 58letý novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace. Tým saúdskoarabských agentů prý jeho tělo rozřezal speciální pilou. „Je to jako Pulp Fiction,“ cituje list nejmenovaný zdroj, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

List Daily Sabah ve středu zveřejnil jména, data narození a fotografie celého saúdskoarabského týmu, který označil za „skvadru vrahů“. Podle turecké strany je mezi nimi několik členů tajné služby. Jedno ze zveřejněných jmen se shoduje se jménem saúdskoarabského podplukovníka z oddělení soudního lékařství.

Trump zve snoubenku do Bílého domu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan byl se závěrem svých bezpečnostních složek seznámen v sobotu, napsal NYT s odvoláním na více osob. Erdogan pak údajně pověřil úředníky, aby anonymně informovali více médií včetně NYT o tom, že Chášakdží byl zavražděn na saúdskoarabském konzulátu.

Veřejně turecký prezident Saúdskou Arábii z vraždy novináře neobvinil. V pondělí ale Rijád vyzval, aby dokázal, že Chášakdží opustil konzulát krátce po svém příchodu, jak to tvrdí saúdskoarabští představitelé včetně korunního prince Muhammada bin Salmána. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v úterý Saúdské Arábii vzkázal, že naléhavě očekává odpovědi ohledně osudu opozičního novináře.

Americký prezident Donald Trump, který již v pondělí vyjádřil kvůli kauze znepokojení, ve středu řekl, že o novinářově zmizení jedná na nejvyšší úrovni se saúdskoarabskými činiteli. Chce také, aby USA o incidentu zjistily pravdu, proto Washington úzce spolupracuje s Tureckem. Dodal, že by chtěl do USA pozvat Chášakdžíovu snoubenku.