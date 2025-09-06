Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slavjansku

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Řítíme se na východ. Kousek za Izjumem nás na blokpostu zastavuje ukrajinská hlídka a dává nám dobrou radu: jeďte co nejrychleji, dnes ráno Rusové kousek před Slovjanskem spálili civilní autobus a náklaďák.
Jejich čoudící trosky míjíme u vesnice Karpivka, asi pět kilometrů od největšího města Doněcké oblasti, které mají Ukrajinci ještě pod kontrolou. Z autobusu zbyla jen ohořelá kostra, vrak náklaďáku ještě dohořívá. Pach spálené gumy se nese zvlněnou stepí, na očouzenou korbu kdosi položil malou pravoslavnou ikonu.
Zprávy o počtu obětí či zraněných nejsou k dispozici, dronových útoků na na strategické silnici Slovjansk-Izjum se však odehrálo daleko více. Jen v pátek zde bylo napočítáno asi deset kusů zasažené techniky. Přitom nejbližší ruské pozice leží více než pětadvacet kilometrů severně a FPV drony mají maximální dolet kolem patnácti kilometrů.
Podle ukrajinských vojáků Rusové při útocích u Karpivky použili takzvané „mateřské drony“ – tedy velké kvadrokoptéry nesoucí několik menších FPV dronů, které poponesou blíže k cíli a prodlouží jim tak dolet.
„Rusové tam tyto drony podle všeho skutečně dopravili takzvaným ‚mateřským dronem‘. Transportovali tam minimálně pět FPV, takže lze usuzovat, že šlo o plánovanou operaci,“ napsal ukrajinský vojenský bloger publikující na účtu Snajper+.
Dříve stotisícový Slovjansk je pro obranu zbytků Doněcké oblasti klíčový. Ruští separatisté pod velením Igora Girkina ho krátce obsadili už na jaře 2014, ukrajinská armáda je však vzápětí vyhnala. Město známé svým keramickým průmyslem se během jedenácti let války se změnilo v pevnost a většinu jeho obyvatel dnes představují vojáci.
Rusové se dnes ke Slovjansku pomalu blíží ze tří směrů. Ještě na jaře letošního roku sem bylo možné dojet od jihu, tato cesta je však od srpnového ruského výpadu k Dobropillji ležící asi padesát kilometrů na jihozápad považována za příliš nebezpečnou. Nyní se do dosahu nepřítele dostala i frekventovaná cesta, která byla dosud považována za týlovou.