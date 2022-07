Slavný americký deník pochválil Prahu. Vyzdvihl kulturu, památky, pekárny i restart města po covidu

Noviny, které fungují od poloviny 19. století a jež vlastní 132 Pulitzerových cen, metropoli ve čtvrtek pochválily za povedené a zároveň dobře načasované rekonstrukce památek. Mezi ně patří Kunsthalle Praha, Národní muzeum nebo Státní opera. Deník také vyzdvihl výstavu Retro muzea v Kotvě nebo pražské pekárny, hospody a veřejnou dopravu.

Před dvěma lety byla Praha, 14. největší město Evropské unie, místo hojně navštěvované turisty, kteří byli v historickém centru až na světlé výjimky upřednostňováni před místními. To se změnilo během pandemie covidu-19, kdy se turismus utlumil. Pražané se tak mohli začít vracet do míst, které jim byly před tím v centru uzmuté.

„Restaurace musely zlepšit svůj marketing a oslovit například přes sociální sítě obyvatele Prahy. Dále také bylo třeba zčásti změnit strukturu některých jídel a upravit provoz,“ vysvětluje tento obrat Jan Valenta, provozující se svou ženou Zuzanou server Taste of Prague, informující zahraniční návštěvníky, kam vyrazit v Praze za kvalitním jídlem či kávou.

Jakmile se vládní restrikce okolo koronaviru rozvolnily, začali Pražané ve svém městě objevovat nové lokace. Mezi ně patří třeba Čapadlo na Smetanově nábřeží pod kavárnou Slavia. To svým návštěvníkům nabízí nejen občerstvení a odpočinek s kulturními aktivitami, ale také nevšední výhled na Pražský hrad z úrovně hladiny Vltavy nebo v zimě možnost si zabruslit na venkovním kluzišti.

Návrat v čase v Retro muzeu

Kromě pozitivních přínosů dopadla pandemie na pražskou gastronomii také negativně. „Lidé byli zvyklí na nižší ceny v restauracích. Nedokáží si totiž představit, jak se za tu dobu zdražily suroviny a práce,“ líčí manželé Valentovi. Pár také uvedl, že pražské podniky oproti době před pandemií navštěvuje zhruba o třetinu zahraničních hostů méně.

Newyorský deník pochválil též Prahu za rekonstrukce některých památek během restrikcí. Mezi povedené opravy počítá kromě Kunsthalle Praha, Národního muzea a Státní opery také Salmovský palác na Pražském hradě. V něm sídlí Národní galerie. Ještě letos by se pak měl znovu otevřít barokní Clam-Gallasův palác v historickém centru. Deník ocenil i výstavu Retro muzea v obchodním domě Kotva. Na ní jsou k vidění každodenní potřeby z Československa ze sedmdesátých a osmdesátých let. Výstava nabízí kolekce oblečení, nábytku, interiérového designu, nejrůznějších obalů i sběratelských předmětů.

Mezi nejzajímavějšími

Nejde ale jen o rekonstrukce. Praha má také v plánu stavět nové kulturní stánky. Letos v květnu byla například odsouhlasena stavba Vltavské filharmonie. Ta má podle návrhu dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG) vyrůst na levém břehu Vltavy v Holešovicích. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) o ní řekl, že taková stavba ještě ve městě není a místo, na kterém se bude nacházet, bude žít od hladiny řeky až po střechu.

To, že Praha patří mezi nejzajímavější města Evropy, potvrzuje také Melissa Joulwan – Američanka žijící v Praze, která provozuje cestovatelský podcast Strong Sense of Place. „Je zábavné sledovat architekturu v jednotlivých pražských čtvrtích – vždycky tu něco krásného nebo zajímavého objevíte,“ řekla pro The New York Times. Americký deník v neposlední řadě chválí i pekárny, hospody a hromadnou dopravu. „Lidé, kteří nejsou zvyklí na veřejnou dopravu, jsou překvapení, jak snadno se člověk může po Praze pohybovat. Jednotlivá místa nejsou od sebe díky ní vůbec daleko,“ dodává Joulwan.