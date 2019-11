Sledujeme vás, říkala ve svém projevu Greta. Nyní bude její obří podobizna shlížet na San Francisco

San Fra San Francisco je proslulé svým přístupem k ochraně klimatu a ekologickým uvědoměním. Od příštího týdne bude mít toto americké město hmotnou připomínku toho, aby v úsilí tamní obyvatelé pokračovali. Ze zdi jednoho z domů na ně bude shlížet obrovská nástěnná malba s podobiznou švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové.

Za počinem stojí streetartový argentinský umělec Andres Iglesias, který vystupuje pod pseudonymem Cobre, informuje server Guardian. Podle svých slov by měl Iglesias malbu dokončit v průběhu příštího týdne.

Umělec, který také stojí za oblíbeným portrétem herce Robina Williamse, říká, že změna klimatu je reálná. „Tahle dívka, Greta, je skvělá a moc dobře ví, co dělá. Doufám, že i díky této malbě si lidé uvědomí, že se o naši planetu musíme starat,“ dodává.

Podobizna oblíbeného amerického herce Robina Williamse v San Franciscu. Autorem je umělec vystupující pod pseudonymem Cobre.

Cobreho údajně oslovila nezisková organizace One Atmosphere poté, co bylo strženo právě dílo s hercem Williamsem. V té samé době Cobre hledal místo pro svůj nový projekt. Veškeré barvy a potřebný materiál k malbě mu dodává právě One Atmosphere.



Není to však poprvé, co je mladá švédská aktivistka vyobrazena ve streetartovém díle. Začátkem tohoto roku Gretu namaloval britský umělec Jody Thomas. Patnáctimetrovou podobiznu umístil na historickou budovu tabákové továrny v Bristolu.

„Je v centru pozornosti, je aktuální, velmi současná a očividně vede diskusi kolem důležitého problému, který se týká nás všech,“ řekl tehdy Thomas serveru Huffington Post.

Dílo britského umělce Jodyho Thomase na továrně v britském Bristolu.

V pouhých 16 letech se Thunbergové podařilo získat nominaci na Nobelovu cenu míru či se stát vůdkyní celosvětového hnutí Fridays For Future bojujícího za zachování planety pro budoucí generace.



Rovněž ale rozděluje společnost. Zatímco pro některé je hrdinkou, pro jiné je terčem posměšků, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.



V září tohoto roku se stala tváří celosvětových stávek na protest proti nečinnosti v souvislosti s klimatickou krizí, kterých se zúčastnilo více než 185 zemí. Jednalo se tak o jeden z největších enviromentálních protestů v historii. Během svého emocionálního projevu na summitu OSN vyčetla státníkům, že jí svými prázdnými slovy ukradli dětství.

„Moje zpráva vám všem je, že vás budeme sledovat,“ uvedla tehdy.