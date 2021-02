Vozítko NASA Perseverance dosedne na povrch Marsu. Podaří se náročný manévr?

MARS Ve čtvrtek kolem 22. hodiny středoevropského času usedne vozítko NASA s názvem Perseverance (Vytrvalost) na povrch Marsu. Má hledat známky života v dávné minulosti a připravovat půdu pro budoucí pobyt astronautů. Sledujte spolu s námi jeho přistání.

Celá mise roveru na planetě má hned několik cílů. Tím ústředním je hledat na povrchu známky života, především toho z dávné minulosti. Pozornost bude kladena zejména na objevování známek života mikrobů.

Sondu budou zajímat i horniny. Ty by pak příští mise měly dostat na Zemi, kde budou podrobeny pečlivějšímu zkoumání. V neposlední řadě se pak jedná i o vyzkoušení nejrůznější techniky a obecné zkoumání prostředí a jeho podmínek, které by následně mohlo posloužit jako cenný zdroj informací astronautům, kteří by se na rudou planetu mohli potenciálně v budoucnu vydat.



Přistání sondy je naplánováno na čtvrteční večer, vozítko by mělo být na Marsu okolo dvaadvacáté hodiny. Dle informací, které inženýři poskytli médiím, není třeba do plánované trajektorie nikterak zasahovat - vše zatím probíhá dle očekávání a Perseverance by měla na Marsu přistát ve správný čas a na správném místě.

To, že se vše podaří na výbornou, ovšem jisté není. Statistika mluví jasně: jen 40 procent přistání na rudé planetě je úspěšných a jak sama vesmírná agentura potvrzuje, během celého několikaminutového procesu musí vše do puntíku klapnout.

Kvůli velice slabé atmosféře totiž není brzdění na Marsu žádná legrace. Kromě využití raketových motorů je třeba brzdit i tepelným štítem a navíc otevřít padák. Je nutné zkombinovat všechny tři způsoby a vše správně načasovat, jinak se přistání nezdaří a z mise nic nebude.