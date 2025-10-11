V Zimbabwe zemřel opoziční poslanec, jeho auto při nehodě narazilo do slona

Nehoda se stala v pátek brzy ráno, když Desire Moyo s dalšími čtyřmi poslanci cestoval po dálnici z města Bulawayo na východě země do Gweru v centrální části. Moyo zahynul na místě, zatímco jeho kolegové utrpěli zranění a skončili v nemocnici, uvedla televizní stanice ZBC.
Podle svědka, který seděl na místě spolujezdce, auto narazilo do slona zezadu, načež se zvíře otočilo a začalo s vozidlem bojovat. To následně vedlo k Moyovým smrtelným zraněním. Nehoda se stala v oblasti, kde se sloni běžně pohybují mezi pastvinami.
Moyo, který je v Zimbabwe známým básníkem, zemřel den před svými 46. narozeninami. Ve sněmovně hájil barvy opoziční Občanské koalice pro změnu (CCC) a působil ve výboru pro sport, rekreaci, umění a kulturu. Jeden z obvodů v Bulawayo, který Moyo zastupoval, potvrdil poslancovu smrt a v prohlášení vyjádřil hluboký zármutek a šok.