Slováci žijící v Česku by zde mohli volit, myslí si Kollár. Týká se to až 300 000 lidí

Slováci žijící v České republice by podle předsedy slovenské Národní rady Borise Kollára měli mít možnost v Česku volit ve slovenských volbách. O tématu bude chtít mluvit s předsedou slovenské vlády Igorem Matovičem. Kollár to v úterý řekl na novinářský dotaz po schůzce s českým předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Kollár se v úterý také potkal s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Kollár řekl, že se možností, aby Slováci žijící v Česku zde mohli volit ve slovenských volbách, bude zabývat. Poznamenal, že Praha od Bratislavy je blízko, a pro Slováky žijící v Česku tak není problém volby spojit s návštěvou rodiny. „Přes to všechno máte pravdu, že by to bylo rozumné, abychom jim umožnili volit, protože to je velká skupina. Oficiálně to může být 200 000 či 300 000 (lidí), ale neoficiálně tu žije podstatně více Slováků, ta skupina je velmi velká,“ řekl. Věc bude chtít probrat se slovenským premiérem Matovičem a najít s ním řešení.

V parlamentních ani v přímých prezidentských volbách nemohou Slováci volit na ambasádách v zahraničí. Do voleb do sněmovny se Slováci žijící v cizině mohou zapojit poštou; o tuto možnost před únorovými parlamentními volbami požádalo přes 55 000 Slováků. Ve volbě hlavy státu mohou slovenští občané hlasovat jen ve vlasti; během loňských prezidentských voleb mnoho Slováků, kteří studují či pracují v Česku, přijelo do slovensko-českého příhraničí jen kvůli možnosti hlasovat.

Kollár do Prahy přijel poprvé po svém březnovém zvolení do čela Národní rady Slovenské republiky. Jeho dřívějšímu příjezdu zabránila pandemie nového koronaviru. Vondráček po úterní schůzce ve Sněmovně řekl, že si potvrdili své pozice v rámci mezinárodní spolupráce ve visegrádské čtyřce (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a ve slavkovském formátu (ČR, Slovensko, Rakousko). Mluvili o společném postupu vůči agendě Evropské unie, podle Kollára by se spolupráce mohla týkat třeba finanční pomoci Evropské unie v souvislosti s následky pandemie nového koronoviru a s ní spojenými vládními garancemi nebo třeba migrace a kvót.

Odpoledne se Kollár na Pražském hradě setkal se Zemanem. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že spolu diskutovali o problematice migrace, energetiky, koronavirové pandemie nebo výstavbě koridoru Dunaj-Labe. „Potvrdili význam visegrádské čtyřky a odmítli její zpochybňování,“ poznamenal mluvčí. Státníci také podle něj podpořili spolupráci visegrádské čtyřky s dalšími zeměmi, například s Rakouskem. Ocenili také vyřešení otázky Českého domu v Bratislavě. Zeman se pro zřízení Českého domu opakovaně vyslovoval. Společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou ho otevřeli loni v listopadu.