Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

„Před tunelem u obce Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálně ke srážce dvou proti sobě jedoucích rychlíků, ve kterých se nacházelo velké množství cestujících. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Cestující postupně opouštějí vlakové soupravy,“ napsala policie na Facebooku.
Rychlíky se srazily na místě, kde se tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě, píše portál Sme s odkazem Železniční společnost Slovensko. Šlo o rychlíky R913 a R914 (Gemeran). Trať spojuje Košice se Zvolenem na středním Slovensku. Na místo vyrazilo šest sanitek a dva záchranařské vrtulníky a zamířil tam i ministr dopravy Jozef Ráž.
Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily a značně poškozena byla nejméně jedna lokomotiva. Ministr vnitra Eštok mezitím médiím řekl, že dva lidé jsou v kritickém stavu. Zhruba sto lidí utrpělo lehké zranění a další tři lidé uvázli v soupravách. Dodal, že podle prvních informací při nehodě nikdo nezemřel.
Policie sítích později uvedla, že se ve vlacích podle předběžných informací nacházelo přibližně osmdesát cestujících. Potvrdila, že nyní neeviduje žádné úmrtí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz