Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na drony, obvinila tři cizince

Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium neuvedlo.
Připravujeme podrobnosti...
AKCIA „DRON“: ÚBOK PREKAZIL PRIPRAVOVANÝ PODPAĽAČSKÝ ÚTOK
➡️ Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.
❗️V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, ...pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
25. srpna 2026 v 14:53, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 15:13