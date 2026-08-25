Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na drony, obvinila tři cizince

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  15:17aktualizováno  15:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium neuvedlo.

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