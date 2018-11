Slovenská policie pátrá po odsouzeném exministrovi. Soud mu vyměřil 11 let

Bratislava Slovenská policie vyhlásila pátrání po bývalém ministrovi výstavby Igoru Štefanovovi, kterému nejvyšší soud minulý týden vyměřil devítiletý trest vězení za machinace při zadání miliardové zakázky. S odvoláním na vyjádření policie to napsala slovenská média.

Druhého odsouzeného v případu Mariana Janušeka, kterého ve funkci ministra nahradil právě Štefanov, policisté podle portálu Aktuality.sk odvedli do vězení.

Oba slovenští exministři, kteří čelili obžalobě za kauzu z roku 2007, se vynesení verdiktu v odvolacím řízení před nejvyšším soudem nezúčastnili. Vyhnuli se tak okamžitému nástupu k výkonu trestu. Příkaz k nástupu obou bývalých ministrů do vězení vydal slovenský soud již minulý týden. Pátrání po Štefanovovi policie vyhlásila proto, že se nezdržuje v místě bydliště. Janušeka poslal soud do vězení na 11 let.

Janušek a Štefanov podle soudu umožnili získat zakázku na dodání některých služeb pro čerpání peněz z fondů EU předem vybranému konsorciu, jež bylo podle medií blízké vládní Slovenské národní straně (SNS). Právě SNS, která je i součástí nynější koalice premiéra Petera Pellegriniho, oba odsouzené exministry do vlády dosadila. Štefanov před jmenováním ministrem zastával vedoucí pozici v agentuře ovládané ministerstvem výstavby a podílel se na zmiňovaném tendru.

Kauza kolem machinací při zakázce v hodnotě 120 milionů eur (3,1 miliardy Kč) je na Slovensku prvním velkým případem, ve kterém soud pravomocně potrestal někdejší ministry. Smlouvu s konsorciem stát sice později zrušil, část peněz mu ale vyplatil.