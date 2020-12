Slovenská policie zadržela bývalého šéfa policie Lučanského. Během akce Jidáš bylo obviněno už 8 lidí

BRATISLAVA Kriminalisté na Slovensku ve čtvrtek zadrželi bývalého šéfa slovenské policie Milana Lučanského, kterého již ve středu spolu s dalšími představiteli bezpečnostních složek obvinili. Napsal to list Denník N, podle kterého byl Lučanský zadržen poté, co se dostavil k výslechu po návratu do vlasti z Chorvatska.

Od únorových voleb na Slovensku, které vedly ke změně vlády, proběhlo v zemi již několika vln zatýkání představitelů státních institucí i justice, obviněn byl také spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák.

Lučanský rezignoval na post policejního prezidenta letos v létě po nástupu kabinetu premiéra Igora Matoviče. V roce 2018 Lučanský vystřídal v čele policie Tibora Gašpara, který byl dříve patrně v jiných kauzách rovněž obviněn a jehož soud poslal do vazby. Akce Jidáš: slovenští kriminalisté zadrželi bývalého šéfa kontrarozvědky, policejního exprezidenta obvinili Slovenská policie ve středu uvedla, že za různé delikty obvinila během akce s názvem Jidáš zejména z korupce celkově osm lidí, kteří působili nebo stále působí ve vysokých funkcích policejního sboru, civilní tajné služby (SIS) a kriminálního úřadu finanční správy. Mezi zadrženými je podle médií také náměstek SIS Boris Beňa, někdejší šéf kontrarozvědky SIS Peter Gašparovič či bývalý viceprezident finanční správy Daniel Čech. Obvinění se podle vyšetřovatelů dopustili mimo jiné korupce. Jeden člověk je obviněn také ze založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny. Podle vyšetřovatele se obvinění dopouštěli trestných činů dlouhodobě. Další obvinění Lučanského Podle Denníku N je Lučanský obviněn i v případu, ve kterém policie výměnou za úplatek v minulosti nestíhala synovce bývalého ministra hospodářství Petera Žigy. Nyní nezařazený poslanec Žiga, který po předchozím působení v někdejší vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) přestoupil po volbách do nové strany Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho, zmíněné informace zatím nekomentoval. Desítky policistů zasahovaly v sídle Penty na Slovensku. Zadržely spolumajitele Haščáka, obvinily ho z korupce Slovenská policie dříve v tomto roce postupně zadržela a obvinila z různých deliktů včetně korupce více než desítku soudců. Stíhání čelí také někdejší šéf elitní složky prokuratury, někdejší vedení policie a také již bývalí vysocí úředníci včetně někdejšího šéfa státních hmotných rezerv a zemědělské platební agentury, která například vyplácí dotace farmářům. Dříve v tomto týdnu byl obviněn spolumajitel Penty a jeden z nejbohatších Slováků Haščák. Politici nynější vládní koalice již před letošními volbami prosazovali, aby policie měla volné ruce při vyšetřování různých kauz. Vlna zatýkání začala po volbách, po kterých po dlouholetém vládnutí skončil v opozici Směr-SD někdejšího premiéra Roberta Fica. Některé policejní razie označil Fico za výsledek politické objednávky.