Slovenská prokuratura popřela informaci televize TA3 o zrušeném stíhání expremiéra Fica

Vizitka bývalého slovenského premiéra Roberta Fica Expremiér, šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a poslanec Robert Fico byl nejdéle sloužícím předsedou slovenské vlády. Premiérem byl v letech 2006 až 2010 a poté mezi roky 2012 a 2018. Z čela vlády odstoupil loni v březnu po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, tento čin vyvolal na Slovensku politickou krizi. Fico se po rezignaci vrátil do poslanecké lavice. Zvolen byl už v roce 2016, během působení ve funkci předsedy vlády ale mandát v souladu s ústavou nevykonával.

Letos v listopadu vyvolala pozornost nahrávka rozhovoru kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, který je podezřelý v případech ekonomické kriminality a také z objednání Kuciakovy vraždy, s jiným podnikatelem. Z nahrávky vyplývá, že se Kočner před čtyřmi lety chlubil, že mu tehdejší premiér Fico slíbil "svatý klid" před vyšetřováním jeho kauz. Fico dříve přiznal jen to, že se s Kočnerem potkával na společenských akcích.

Letos se Fico neúspěšně pokoušel stát předsedou ústavního soudu, jeho snaha navíc měla justiční dohru. Slovenská policie se zabývala údajným vydíráním nyní již bývalého prezidenta Andreje Kisky Ficem. Kiska nařkl Fica, že mu vyhrožoval v době, kdy se expremiér snažil dostat do čela ústavního soudu, s čímž Kiska ještě z pozice hlavy státu nesouhlasil. Stíhání ale policisté v polovině září zastavili.

Ficova strana sice v květnu neuspěla ve volbách do Evropského parlamentu, nyní ale vede v průzkumech před volbami do parlamentu slovenského, které se uskuteční koncem února. Letos v září Směr-SD oznámil, že ho do voleb povede Ficův nástupce v premiérském křesle Peter Pellegrini. Poprvé od založení strany v roce 1999 tak volebním lídrem strany nebude Fico.

Letos v září se Fico zastal Milana Mazureka, exposlance za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) odsouzeného za protiromské výroky. Fico zveřejnil na sociální síti videonahrávku, ve které kromě jiného uvedl, že Mazurek řekl jen to, "co si myslí celý národ". Kvůli tomu, že se Mazureka zastal, byl podle policejního oznámení z 5. prosince obviněn, mimo jiné ze schvalování trestného činu. Fico v reakci uvedl, že je obviněn za vyjádření názoru. Slovenská prokuratura podle dnešní informace televize TA3 obvinění Fica zrušila.

Fico vedl na Slovensku tři vlády a celkem byl šéfem kabinetu téměř deset let. Jeho strana v roce 2016 počtvrté vyhrála parlamentní volby.

Ficovi přívrženci oceňují politikovo sociální cítění a ochotu naslouchat názorům obyčejných lidí, zatímco kritici v něm vidí populistu s autoritářskými sklony. Kvůli uprchlické krizi navíc podle nich vzdálil zemi od jádra EU.

Fico se narodil 15. září 1964 v Topoľčanech; vystudoval právo na univerzitě v Bratislavě a od roku 1986 do poloviny 90. let působil v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. V letech 1994 až 2000 mimo jiné zastupoval Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

V roce 1987 vstoupil do komunistické strany a tři roky po sametové revoluci zasedl do parlamentu za postkomunistickou Stranu demokratické levice (SDL). Po volbách v roce 1998 se SDL stala vládní stranou, ale Fico ve vládě nezasedl, stranu nakonec opustil a v prosinci 1999 si založil vlastní Směr. Ten postupně ovládl levicový prostor a od roku 2005 nese dnešní název.

Suverénní vítězství ve volbách v roce 2006 Ficovi zajistila jeho kritika v zahraničí oceňovaných, ale doma nepopulárních hospodářských a sociálních reforem kabinetu Mikuláše Dzurindy. Směr-SD spolu se Slovenskou národní stranou a Hnutím za demokratické Slovensko sestavil vládu, Fico se stal premiérem. Za své první vlády například zrušil nepopulární poplatky za návštěvu u lékaře.

I v dalších volbách v roce 2010 Směr-SD s náskokem zvítězil, ale Fico musel přenechat moc koalici pravého středu. Ta se po roce a čtvrt rozpadla a následující předčasné volby vyhrál Ficův Směr-SD, který pak i sestavil jednobarevný kabinet.

Po dalších předčasných volbách v roce 2012, ve kterých Směr-SD zvítězil s ještě větším náskokem, se stal Fico premiérem podruhé. Jeho vláda schvalovala sociální balíčky a brojila proti migrační politice EU. Díky své popularitě platil Fico za favorita prezidentských voleb na jaře 2014, nakonec ho však ve druhém kole porazil nestraník a politický nováček Andrej Kiska.

Ve volbách v březnu 2016 Směr-SD opět zvítězil, ale se ztrátami. Vládní koalici vytvořil s nacionalistickou Slovenskou národní stranou a stranami Most-Híd a Síť. Jeho třetí vláda v létě 2017 ustála krizi s netransparentním rozdělováním evropských dotací.

S manželkou Svetlanou, která je také právnička, má Fico syna Michala.