Slovenská sněmovna prodloužila předvolební moratorium. Průzkumy nebude možné zveřejnit 50 dnů před volbami

Bratislava Slovenská sněmovna čtyři měsíce před nadcházejícími parlamentními volbami prodloužila změnou zákona předvolební moratorium na zveřejňování výsledků sondáží popularity politických stran na 50 ze současných 14 dnů. Předloha čelila kritice části opozičních poslanců, Slovenské akademie věd i slovenské asociace výzkumných agentur.

Pokud zmíněnou novelu zákona o volební kampani podepíše prezidentka, poslední výsledky průzkumů veřejného mínění před nadcházejícími volbami do sněmovny by mohly být v zemi pod Tatrami zveřejněny v první lednové dekádě. Parlamentní volby by se na Slovensku měly uskutečnit 29. února.

Část koalice snahu o prodloužení moratoria na předvolební průzkumy zdůvodnila tím, že prostřednictvím průzkumů se politické strany snaží ovlivňovat voliče. Někteří koaliční poslanci rovněž tvrdili, že je třeba chránit voliče před dezinformacemi a účelovými informacemi. Při hlasování návrh na zmíněné prodloužení předvolebního moratoria podpořili hlavně poslanci dvou ze tří vládních stran a také krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS).

Opozice naopak tvrdila, že změna je v rozporu s ústavním právem na svobodu projevu a na šíření informací. Zmíněný zákaz lze obejít například zveřejněním výsledků sondáží na webech registrovaných v cizině.

Již platné dvoutýdenní moratorium na zveřejňování výsledků sondáží, které se před parlamentními volbami uplatňovalo ve stávající podobě poprvé v roce 2016, patří na Slovensku mezi nejdelší v Evropě. V České republice začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření.

Kvůli zmíněnému moratoriu nebyly krátce před parlamentními volbami na Slovensku před třemi lety zveřejněny výsledky sondáží, které zachytily výraznější změny v oblibě některých stran. Největším překvapením voleb se nakonec stala LSNS, která získala osm procent hlasů.

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je podle sondáží nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. Ze sondáží také vyplývá, že kolem pětiprocentní hranice, která zaručuje vstup do sněmovny, se pohybuje hned několik politických stran. Stávající tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů potřebnou většinu ve sněmovně již nezískala.