Slovensko po rekordním nárůstu nakažených zpřísňuje opatření. Zakáže i návštěvy v domácnostech

Bratislava Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Oznámil to ve čtvrtek premiér Igor Matovič na Facebooku poté, co země zaznamenala ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2.