Slovenské automoto sílí. V Prešově zakotví významný čínský hráč, jedním z hlavních odběratelů má být Tesla

Ještě před pár lety zažívali šéfové slovenských automobilek noční můru. Série koronavirových lockdownů ochromila jejich dodavatele v Asii, klíčové čínské přístavy, námořní dopravu i zaměstnance řešící logistiku a katastrofa byla na světě.

Byla to doba, kdy si všichni v tomto segmentu uvědomili křehkost celého dodavatelského řetězce a také to, že cena za snižování nákladů prostřednictvím globalizace může být v podobných krizích opravdu vysoká. To byl také důvod, proč slovenští výrobci dali asijským dodavatelům ultimátum. Požadovali, aby své kapacity přesunuli do Evropy, jinak jim hrozilo, že budou odříznuti od zakázek. Tomuto byznysu s přemisťováním se říká „nearshoring“ a posledním příkladem jeho posílení je Prešov. Do tamního průmyslového parku CTPark Prešov Jih míří čínský investor Jiangsu Xinquan Automotive Trim.

Čínské investice na Slovensku Příchod čínského hráče přichází krátce poté, co čínská společnost Gotion spolu se svými slovenskými partnery z InoBatu oznámila příchod druhé největší investice v historii Slovenska.

spolu se svými slovenskými partnery z InoBatu oznámila příchod druhé největší investice v historii Slovenska. U města Šurany plánují postavit továrnu na výrobu baterií v hodnotě 1,2 miliardy eur . Velká investiční injekce se neobejde bez účasti státu.

. Velká investiční injekce se neobejde bez účasti státu. Podle ministryně hospodářství Denisy Sakové bude činit 214 milionů eur.

V závodě má vzniknout 1300 pracovních míst. Výstavba má začít letos, plná výroba by měla být zahájena v roce 2026.

„Těšíme se na otevření našeho prvního závodu v Evropě. CTPark Prešov Jih nabízí strategickou polohu s výjimečnou konektivitou a jeho zázemí nám umožní efektivně vyrábět naše produkty v místě, které je blíže našim koncovým uživatelům,“ říká Tang Zhihua, předseda představenstva a generální ředitel společnosti.

Investice mohou být ve stovkách milionů

Jde o jednoho z předních čínských poskytovatelů komplexních řešení pro automobilové díly. Zaměstnává téměř 11 tisíc lidí, dosahuje obratu 1,5 miliardy eur (38 miliard korun) a sídlí v čínském městě Ťiang-su.

Příchod společnosti na slovenský trh oznámila developerská společnost CTP, která novému dodavateli automobilového průmyslu pronajme prostory o rozloze přibližně 18 tisíc metrů čtverečních. Ty budou využity pro průmyslovou výrobu a logistiku. Kolik lidí budou Číňané na Slovensku zaměstnávat a jaká je výše investice, zatím není známo.

Jen pro srovnání, loni se společnost rozhodla expandovat do Mexika, kde investovala celkem 30 milionů dolarů (702 milionů korun) a zaměstnala 600 lidí. Investor rovněž zatím neupřesnil, co a pro koho bude v Prešově vyrábět.

Podle informací HN má být hlavním důvodem příchodu přítomnost v Evropské unii a infrastruktura, která zajišťuje přístup do okolních zemí. Výhodou je podle tiskové zprávy také dostupnost kvalifikované pracovní síly a skutečnost, že investoři v regionu mohou využívat nejvyšší dostupné státní podpory.

Ačkoliv jsou v současnosti na Slovensku čtyři automobilky, pátá je ve výstavbě na východě země a šestá se připravuje, nepředpokládá se, že by čínská společnost vyráběla pro některou z nich. Všechny výrobky mají být exportovány a jedním z hlavních odběratelů má být podle informací HN továrna společnosti Tesla v Německu.

Fabrika nedaleko Berlína dokonce plánuje velké rozšíření výroby. V současnosti vyrábí 250 tisíc vozů ročně, ale na začátku letošního roku oznámila, že chce kapacitu zdvojnásobit na 500 tisíc. S automobilkou, za kterou stojí miliardář Elon Musk, má mít společnost Jiangsu Xinquan dlouhodobou smlouvu i podle informací čínských médií. Mezi její zákazníky však patří i částečný akcionář Volva, společnost Geely, a druhá největší čínská automobilka SAIC, která podle zjištění HN údajně zvažuje Slovensko jako vhodnou destinaci pro výstavbu nové továrny.

Společnost Jiangsu Xinquan podle svých oficiálních internetových stránek vyrábí produkty především v Číně, odkud obsluhuje tamní i zahraniční výrobce. Z výše uvedených důvodů však musí expandovat. V Evropě si vybrala Slovensko, zatímco v zámoří se rozhodla investovat do nového závodu v Mexiku. Postupné stěhování tohoto typu dodavatelů bude podle odborníků nadále růst.

„Významnou část našeho slovenského portfolia tvoří nájemci z automobilového sektoru a očekáváme, že se jejich počet bude dále zvyšovat, protože automobilky a asijští výrobci v důsledku trendu nearshoringu nadále přesouvají výrobu automobilů do zemí střední a východní Evropy,“ tvrdí business development manažer CTP pro Slovensko Ivan Pastier.

Autor článku je redaktorem slovenských HN.