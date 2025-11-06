Vládní poslanci odhlasovali zrušení automatického volna u některých významných dnů letos v září. O chystaném snižování počtu volných dnů se nicméně mluvilo už několik měsíců předtím. Ficův kabinet se tak v rámci konsolidace veřejných financí snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Podle vládních odhadů by zrušení svátků a otevření obchodů mohlo přinést až 200 milionů eur, odborníci o tom však pochybují. Právě i vzhledem k chystanému bojkotu ze strany mnoha částí společnosti.
Den vítězství nad fašismem 8. května, církevní svátek patronky Slovenska Panny Marie Sedmibolestné 15. září a Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu nicméně už od podzimu přišly o status dne pracovního klidu.
Výročí sametové revoluce ho navíc ztratí natrvalo, na rozdíl od prvních dvou zmíněných svátků, kde se volno ruší pouze pro příští rok. Oficiálně bude 17. listopad i nadále vedený jako státní svátek. Jen bez volna. Ne všichni se tím však na Slovensku hodlají řídit. A svátek významný jak pro Slováky, tak pro Čechy si chtějí naplno uctít.
Univerzity...
Bratislavská Univerzita Komenského například už v červnu oznámila, že dá studentům rektorské volno. „Sedmnáctý listopad je den, kdy v roce 1939 nacisté zavřeli české vysoké školy, popravili devět studentů a víc než tisíc dalších poslali do koncentračních táborů. Sedmnáctý listopad je den spuštění procesů vedoucích k ukončení totalitního zřízení v roce 1989,“ vysvětlil pro portál Refresher rektor Marek Števček s tím, že se mnoho událostí spojených s tímto dnem odehrálo i na půdě školy.
Postupně se k rozhodnutí připojily i další univerzity nejen v metropoli, kde zůstane zavřených devět vysokých škol včetně Slovenské technické univerzity. Volno dostanou i studenti Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Katolické univerzity v Ružomberku či univerzit v Trnavě, Žilině, Nitře, Košicích a Prešově. Ředitelské volno oznámily některé základní školy, jiné budou žákům symbolicky rozdávat černé stužky, promítnou dokumenty o 17. listopadu nebo sestaví jiný „sváteční“ program.
S iniciativou univerzit podle portálu Aktuality.sk souhlasí i Slovenská komora učitelů, jež v otevřeném dopise vyzvala zřizovatele škol, aby studentům udělili volno nebo tento den využili k aktivitám, které „podpoří demokratické povědomí“. „Škodlivé“ zrušení volna totiž podle ní význam tohoto svátku devalvuje. „Toto opatření působí jako plivanec do tváře všem, kteří se před šestatřiceti lety dokázali vzepřít režimu a zaplnili náměstí našich měst,“ poznamenal v dopise učitel Róbert Beutelhauser.
...firmy...
Pracovat nebudou ani zaměstnanci slovenské Advokátní komory. A k symbolickým oslavám se veřejně přihlásil i soukromý sektor. Slovenská spořitelna dá volno většině ze svých 3,5 tisíce zaměstnanců, přičemž do práce přijdou jen ti, kteří zajišťují online provoz banky. „Všechny naše pobočky a firemní centra budou v tento den zavřené. Chceme tak vzdát hold dni, který změnil budoucnost celé země a všech z nás,“ uvedla podle televize Joj mluvčí spořitelny Marta Cesnaková.
Hodnoty 17. listopadu si chce uctít také třeba pojišťovna Generali. „Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí,“ vzkázala společnost. Placené volno svým zaměstnancům poskytnou rovněž společnosti Hewlett Packard, Lenovo, vydavatelský dům Ringier Slovakia Media, firmy Novo Nordisk, Curaprox či Scania Slovakia, napsal Refresher a připomněl, že ve firmách, které se k symbolickému odporu vůči Ficovu konsolidačnímu balíčku nepřipojily, musí lidé přijít do práce – pokud se nerozhodli zapojit do generální stávky, na což mají právo ze zákona.
Televize Joj navíc zmiňuje paradoxní situaci, kdy to původně byly právě firmy, které po vládě žádaly zrušení některých dní pracovního klidu. Teď se však dobrovolně vzdávají zisku, které by za nový všední den mohly vydělat. Právě proto také ekonomové pochybují, že se vládní odhady o penězích navíc naplní. Slovenská Republiková unie zaměstnavatelů však mezi zmíněnými firmami a institucemi chybí. Už dříve totiž oznámila, že zavedení nových pracovních dnů „vnímá pozitivně“.
...i samosprávy
Kroky Ficovy vlády nepodporují ani některé samosprávy. Ty školám, kulturním institucím a krajským organizacím doporučily udělit studentům a zaměstnancům volno všude tam, kde to jen jde. V Banskobystrickém kraji zase lidé, kteří budou muset do práce, dostanou sváteční příplatek. Úřad Košického kraje pak občanům vzkázal, že bude mít zavřeno.
„Chci, aby kolegyně a kolegové mohli mít prostor připomenout si, proč v roce 1989 lidé vyšli do ulic, a možná i symbolicky cinknout klíči za svobodu a demokracii,“ řekl šéf tohoto kraje Rastislav Trnka, podle nějž svoboda není samozřejmost ani dnes.
„Generálny štrajk“
Opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS) na 17. listopadu chystá protivládní protest. Nazvala ho „Generálny štrajk“, podobu skutečné všeobecné stávky, která by ochromila chod státu tak jako v roce 1989, však zřejmě nenabere. Jednotně se totiž k této formě protestu nestaví ani opozice.
Zatímco SaS a mimoparlamentní strana Demokrati ji podporují, ostatní včetně nejsilnější opoziční partaje Progresivní Slovensko jsou spíš pro demonstrace na náměstích než pro stávku. Šéf strany SaS Branislav Gröhling nicméně k účasti vyzývá i na webu dostrajku.sk, kde hledá zájemce o pomoc s organizací akce.
„Generální stávka 17. listopadu je symbolem toho, že změna je možná. Naší ambicí je ukázat vládě Roberta Fica, že síla parlamentní demokracie pochází od lidí. Nemůžeme mlčet, když naše ekonomika kolabuje a lidé jsou ožebračovaní vyššími daněmi. Když živnostníci a podnikatelé jsou nepřáteli Ficovy vlády. Když investoři odcházejí, protože naše země už nenabízí stabilitu a perspektivu. Nemůžeme zavírat oči, když se nám bere svoboda a útočí se na demokracii. Nemůžeme stát stranou, když nás Ficova vláda tahá pryč z EU a NATO,“ uvedl pro iDNES.cz.
„Robert Fico chce tento den vymazat z naší paměti. My z něj uděláme den, kdy povstane celé Slovensko,“ tvrdí předseda SaS. „Co se týká příprav tohoto dne, už proběhl kulatý stůl se zástupci opozičních stran (Progresivní Slovensko, KDH, Demokrati), zaměstnavatelů, odborářů i nevládního sektoru. Vítáme, že se k myšlence generální stávky přidávají víceré firmy či školy, které dávají na 17. listopadu volno a zůstávají zavřené,“ říká také Gröhling, podle nějž bude mít tento den dvě roviny – kromě symbolického přerušení výroby a zavření podniků i tu v podobě opozičních a občanských protestů konaných napříč Slovenskem.
Fico si sametové revoluce „nevšiml“
Na webu Mojapeticia.sk také v září vznikla petice vyzývající politiky, aby 17. listopad vrátili mezi dny pracovního klidu. Dosud ji online podepsalo přes 16 tisíc lidí a mezi signatáři jsou uvedení mnozí slovenští herci, bývalá diplomatka a herečka Emília Vášáryová, iniciativy Chcem tu zostať, Sme v tom spolu, Post Bellum nebo Mier Ukrajine.
„Zrušení dne pracovního klidu během tohoto svátku by nebylo jen ekonomickým opatřením, ale především nebezpečným projevem neúcty vůči všem, kteří se postavili totalitním režimům a vybojovali pro nás svobodu, ve které dnes žijeme. Byl by to krok, který relativizuje význam demokracie a potlačuje naši národní paměť,“ píše se mimo jiné v petici.
Kritici vládního šetření na svátcích také často připomínají, jak se nynější premiér a někdejší nadějný komunista Fico k samotnému svátku 17. listopadu a sametové (na Slovensku Něžné) revoluci staví. Už v dávné minulosti se totiž nechal slyšet, že si přelomových událostí „nevšiml a nezjistil, že by v roce 1989 nastal v jeho životě nějaký zásadní zlom“.
Také v době jeho předchozích vlád bylo zvykem, že si vládní strana Směr-SD tento svátek oficiálně nijak zvlášť nepřipomínala.
I nyní se někteří členové vlády vyjádřili podobně jako kdysi premiér. „Nemám pocit, že bych potřeboval výjimečně něco oslavovat,“ řekl třeba ministr zemědělství Richard Takáč. Místopředseda Směru a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar zase řekl, že si „rád připomene tyto události a zhodnotí, zda se naplnilo vše, co jsme v tom roce očekávali“.
Gašpar se mimochodem v jednom ze svých videí vysmál SaS a její stávce, když upozornil, že nezavřou „fabriky, školy, lékárny, potraviny, obchody či služby“. „Liberálové si pod generálním štrajkem představují zavření bratislavské kavárny,“ prohlásil.