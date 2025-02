Slovenská koaliční krize vrcholí. Danko Ficovi nabídl vše, teď možná zůstane sám

Danko podle svých slov udělá vše pro to, aby se koalice nerozpadla a nepřišly předčasné volby. V těch už by totiž jeho národovci podle aktuálních průzkumů nedostali víc než dvě až tři procenta hlasů. A tak poté, co Ficovi napsal obsáhlý – veřejný, ovšem velmi osobní – dopis, mu nabídl i všechny pozice SNS ve vládě, „včetně ministerstev a jiných nominací, s cílem uspokojit každého, s kým bude předseda vlády jednat“.

Nominanti SNS nyní vedou resorty životního prostředí, kultury a sportu a cestovního ruchu – vznik ministerstva sportu Danko sám prosadil. „Je zřejmé, že Tomáš Taraba, Martina Šimkovičová i Dušan Keketi řídí své resorty s plnou odpovědností, přičemž se nebojí ani zásadních a tvrdých rozhodnutí. V této těžké době je však důležité, aby nikdo nebyl přilepený na svou židli a aby se každý uměl obětovat s jediným cílem, zajištění fungování koalice do budoucna,“ apeloval Danko.

Problém je, že ani Taraba ani Šimkovičová nejsou členy SNS, byť se do Národní rady dostali na její kandidátce, a svých pozic se zřejmě vzdát nehodlají. Taraba, který nyní sám čelí kritice Slováků za předem neprojednaný plán postavit přečerpávací vodní elektrárnu i na pozemcích s rodinnými domy a farmami, už se nechal slyšet, že se Šimkovičovou tvoří „tandem“ a nevidí důvod, proč by se na jejich pozice mělo sahat.

Odmítl také spekulace, že vstoupí do jiné strany – třeba do Ficova Směru-SD. Koalici, která začínala s pohodlnou většinou v parlamentu, přitom poznamenalo už několik přesunů a odchodů. Vše začalo u trojice poslanců kolem Rudolfa Huliaka (Národní aliance).

Ti odešli z poslaneckého klubu SNS poté, co se Huliak rozkmotřil s Dankem, a začali žádat vlastní pozice. A to včetně ministerstev, jako je to Tarabovo. Dankovi se tehdy navíc málem rozpadl poslanecký klub a zachránit ho musel přestup jednoho z poslanců Směru do klubu SNS, aby podle parlamentních pravidel mohl vůbec fungovat.

Pak se ve straně Hlas-SD pod vedením ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka vzepřeli čtyři poslanci. Z toho dva z nich, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, byli následně vyhozeni ze strany. Třetí z rebelů, Roman Malatinec, pak z Hlasu sám vystoupil a přidal se k Národní koalici – tedy k Huliakovi. Důsledkem všech těchto problémů Ficova koalice několikrát nedokázala ani otevřít schůzi parlamentu.

Právě proto premiér nakonec přišel s ultimátem pro šéfy obou koaličních stran – udělejte si ve svých poslaneckých klubech pořádek, nebo přijdu s vlastními změnami ve vládě. Danko Fica ve svém dopise varoval před „vyděrači“ kolem Huliaka. Pak apeloval, aby se stejně jako on zachovaly i strany Hlas a Směr. „V případě, že bude potřeba kompletní rekonstrukce vlády, SNS poskytne maximální součinnost,“ napsal Danko v pondělí.

„Já jsem udělal, co se dalo, všechno pro to, aby vláda vydržela. Je zřejmé, že když nebude 79 poslanců, tak se fungovat nedá. Teď je na tahu asi Hlas, aby udělal také nějaké gesto a rozhodnutí,“ řekl Danko v úterý podle agentury TASR. Ale jak se podle posledního vývoje zdá, právě šéf SNS zřejmě z jednání vyjde jako hlavní poražený.

Podle Denníku N se novým ministrem sportu a cestovního ruchu stane jeho úhlavní nepřítel Huliak. „Ztratil jsem přítele a člověka, se kterým jsem dennodenně diskutoval o věcech. Pan Huliak si vedle mě nesedne už v životě,“ prohlásil Danko loni v říjnu, když se příběh slovenské koaliční krize začal psát.