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Slováci našli v ohořelém autě tělo bez hlavy, ležela opodál. Stopa vede do Česka

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  9:43aktualizováno  10:02
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozu Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy. Tu našli přibližně deset metrů od auta, uvedla ve čtvrtek slovenská televize Joj. Podle české policie jde o muže, který byl podezřelý z násilného trestného činu na Uherskohradišťsku.

„Kriminalisté a technici na místě sbírají stopy a vyšetřování pokračuje do pozdních nočních hodin. Podle informací z místa činu se vedle shořelého auta našlo lano se smyčkou pověšené na stromě, což vnáší do případu další otazníky,“ uvedla ve čtvrtek TV Joj.

Česká policie ve čtvrtek vyhlásila pátrání po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z toho, že se na Uherskohradišťsku pokusil o vraždu. Při kliknutí na odkaz se ale později začalo objevovat sdělení, že „odkaz již není platný/po osobě již není pátráno“.

Televize Joj dále uváděla, že to, „zda ohořelé tělo patří hledanému podezřelému, anebo jiné oběti, ukážou až výsledky soudní pitvy a identifikace, které budou známy v příštích hodinách“.

V pátek ráno pak česká policie oznámila, že „muž, který byl včera nalezen slovenskými kolegy u obce Myjava, byl ztotožněn jako muž podezřelý z násilného trestného činu na Uherskohradišťsku“. „V uvedené věci spolupracujeme se slovenskými kolegy, více informací budeme poskytovat postupně,“ dodala.

Myjava

Myjava

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