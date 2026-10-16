Slováci našli v ohořelém autě tělo bez hlavy, ležela opodál. Stopa vede do Česka

„Kriminalisté a technici na místě sbírají stopy a vyšetřování pokračuje do pozdních nočních hodin. Podle informací z místa činu se vedle shořelého auta našlo lano se smyčkou pověšené na stromě, což vnáší do případu další otazníky,“ uvedla ve čtvrtek TV Joj.
Česká policie ve čtvrtek vyhlásila pátrání po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z toho, že se na Uherskohradišťsku pokusil o vraždu. Při kliknutí na odkaz se ale později začalo objevovat sdělení, že „odkaz již není platný/po osobě již není pátráno“.
Televize Joj dále uváděla, že to, „zda ohořelé tělo patří hledanému podezřelému, anebo jiné oběti, ukážou až výsledky soudní pitvy a identifikace, které budou známy v příštích hodinách“.
V pátek ráno pak česká policie oznámila, že „muž, který byl včera nalezen slovenskými kolegy u obce Myjava, byl ztotožněn jako muž podezřelý z násilného trestného činu na Uherskohradišťsku“. „V uvedené věci spolupracujeme se slovenskými kolegy, více informací budeme poskytovat postupně,“ dodala.