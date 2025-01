Stydíme se za Fica, skandovali demonstranti. Chtějí proevropský směr

19:39

Tisíce Slováků demonstrovaly na podporu proevropského směřování země. Shromáždění do Bratislavy a do dalších měst po celé zemi, ale také do Prahy svolali aktivisté v reakci na prosincovou schůzku slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Ve slovenské metropoli, kam přišlo 15 000 lidí, demonstranty podpořil český herec Ivan Trojan.