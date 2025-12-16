„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

V deseti slovenských městech v úterý přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica. Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní koalice minulý týden přehlasovali veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválili zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti.
Protestní shromáždění opozičních stran na Náměstí svobody v Bratislavě (16. prosince 2025).

Protestní shromáždění opozičních stran v Košicích (16. prosince 2025).
Demonstrace svolalo největší opoziční hnutí Progresivní Slovensko a další opoziční strany.

„Vypískejme mafii společně,“ zvaly na úterní shromáždění. Podle opozice Ficova vláda mění trestní zákoník, aby ochránila lidi, kteří k ní mají blízko, například trestně stíhaného místopředsedu parlamentu a někdejšího policejního šéfa Tibora Gašpara z premiérovy strany Směr-sociální demokracie.

Podle předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky kvůli porušování principů právního státu „hrozí, že přijdeme o evropské peníze“, „hrozí návrat mafie s tučnými zátylky“.

V Bratislavě mnoho lidí přišlo s evropskými, slovenskými nebo ukrajinskými vlajkami a s transparenty s hesly jako „Dost bylo Fica“ nebo „Úřad na šikanu oznamovatelů“.

Podle jednoho z řečníků v Banské Bystrici Slovensko „kráčí od demokracie k autokracii“, což podle něj dokládá démonizace opozičních stran, oslabování právního státu nebo vytváření „nepřátelských médií“.

V hlavním městě podle organizátorů na demonstraci přišlo asi 5 000 lidí, v Košicích přes 1500 lidí.

V Bratislavě i jiných městech se konaly protivládní protivládní protesty i 17. listopadu na výročí takzvané sametové revoluce. Na 50 000 lidí podle organizátorů tehdy zaplnilo náměstí u sídla slovenské vlády.

Šimečka před měsícem vzkázal Ficovi, že Slovensko si svobodu vzít nenechá a že současný premiér politicky prohraje, stejně jako prohráli komunisté v roce 1989.

