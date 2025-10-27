Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu

Telefonát s oznámením o uložení nástražného výbušného systému v uvedeném podniku dostal provozovatel tísňové linky minulý čtvrtek. Současně policii telefonicky kontaktovala zaměstnankyně této restaurace kvůli problému se zákazníkem, který odmítl zaplatit účet.
Vyslaná hlídka podnik evakuovala, podle televize Markíza ho muselo opustit 15 lidí. Prostory pak zkontroloval policista se služebním psem, bombu nenalezl. Při následném rozhovoru se zákazníkem, který odmítl zaplatit útratu, policisté zjistili, že na tísňovou linku volal on sám. Důvodem bylo, že neměl peníze k zaplacení objednávky.
Policisté muže zadrželi a soud ho poslal do vazby. Muž čelí obvinění z trestného činu šíření poplašné zprávy.