V Bratislavě se narodila siamská dvojčata, teprve potřetí v dějinách Slovenska

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  20:16aktualizováno  20:16
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V Bratislavě se v úterý narodila siamská dvojčata. Mluvčí bratislavského Národního ústavu dětských chorob (NÚDCH) Dana Kamenická zdravotní stav novorozenců neupřesnila, více podrobnějších informací slíbila poskytnout ve středu. Narození siamských dvojčat je považováno za mimořádně vzácný úkaz.

ilustrační snímek | foto: AP

Jde o skutečnou raritu, poznamenal portál Aktuality.sk, podle nějž jde o třetí případ v moderních dějinách Slovenska. Podle jiných zdrojů o čtvrtý od roku 2000.

Siamská dvojčata se často narodí už mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Pokrok v lékařství nicméně dává rodičům alespoň jiskru naděje. Moderní medicína totiž už dokázala životy těchto dětí zachránit a během extrémně náročných operací takové děti chirurgicky oddělit, dodal portál.

Sestry Lucia a Andrea Tóthovy, které se narodily v lednu 2000 císařským řezem v nemocnici svaté Barbory v Rožňavě, se staly prvními slovenskými dvojčaty, která přežila náročnou operaci. Dívky byly srostlé pánevní kostí, měly jedno společné tlusté střevo, smíšený krevní oběh a společné ledviny. Úspěšně je oddělil – dvěma operacemi – tým profesora Jaroslava Simana v bratislavské dětské fakultní nemocnici.

„Bylo to jediné chirurgické oddělení siamských dvojčat u nás, které děti přežily a dnes tyto sestry žijí úplně normální a plnohodnotné životy,“ napsaly Aktuality.sk. Připomněly příběh bratrů Michala a Marka Müllerových, kteří se narodili v dubnu 2007, srostlí dolní částí hrudníku a v oblasti břicha. Po komplikované operaci oba chlapci zemřeli.

Na Slovensku se podle dostupných informací narodila siamská dvojčata ještě začátkem prosince 2009. Ani jedno z dětí však po oddělení nepřežilo. Více než polovina siamských dvojčat se narodí mrtvá, dalších 35 procent nepřežije 24 hodin po narození a jen čtvrtina z dvojčat, která přežijí déle, je vhodným adeptem na operaci, při které je oddělí, uvedla televize Markíza.

Termínem siamská dvojčata byli jako první pojmenováni bratři Chang a Eng Bunkerovi, kteří se narodili v roce 1811 v Siamu, dnešním Thajsku. Byli spojeni v oblasti hrudníku. Nebyli to první známí srostlí sourozenci, ale na základě pozornosti, které se jim dostávalo i v odborných kruzích poté, co se v osmnácti letech dostali do Ameriky, jsou dnes po nich všechny srostlé děti nazývány siamskými dvojčaty. Sourozenci Bunkerovi zemřeli 17. ledna 1874, zhruba tři hodiny po sobě.

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