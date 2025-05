„Těžko se ubránit pocitu, že se nám do společnosti vrací to, co jsem zažila na začátku své kariéry v policejním sboru. Vrací se nám radikální skupiny, které šíří nenávist nejen v online prostoru, ale i ve veřejném prostoru,“ popsala policejní prezidentka Jana Maškarová.

Zavzpomínala přitom na devadesátá léta a „holohlavé chlapce, kteří pobíhali po městě a hledali, koho by mohli zbít“. Zvěsti o nové podobné skupině, která si říká White Zone SS a jejím heslem je „vítězství, nebo Valhalla“, se na Slovensku objevily letos v lednu s tím, že maskovaní neonacisté po nocích kopou do lidí v MHD i na ulici a své útoky si natáčejí.

Policejní akce s názvem Valhalla se v Bratislavě uskutečnila v úterý. Podle ředitele policejního krajského ředitelství Viliama Adamce se však dodnes nepodařilo získat důkazy o ublížení na zdraví nebo výtržnictví spáchaném touto skupinou a dodnes se policii nepřihlásili žádní poškození.

Policie však podle něj má důkazy o založení extremistické skupiny, a tímto směrem proto už v lednu rozběhla trestní stíhání „pro vícero extremistických trestných činů“. Během úterní akce pak policisté zadrželi dvacet lidí a dalších deset předvolali na policii. Během domovních prohlídek také zajistili pět střelných zbraní a čtyři desítky mobilních telefonů, popsal Adamec.

„Na základě vyšetřování jsme obvinili čtrnáct lidí, z toho jsou tři lidé vazebně stíhaní,“ řekl. Policie je podezírá například z šíření extremistických materiálů, z projevů sympatií k hnutím potlačujícím základní práva a ze založení extremistické skupiny.

„Mezi podezřelými je třináct mladistvých a tři občané cizího státu,“ dodal s tím, že předpokládá trestní stíhání i u dalších lidí. Nejmladším obviněným je podle něj patnáct let, nejstaršímu třicet.