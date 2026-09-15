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Slovenští hygienici varují před českou vodou Natura. V láhvi našli zřejmě žíravinu

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  14:41aktualizováno  14:52
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby uvedenou vodu nekonzumovali.

„Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ uvedli v prohlášení hygienici. Konzumace takové vody může podle nich způsobit poleptání ústní dutiny a trávicího traktu a v závažných případech také krvácení, poškození trávicího traktu a další komplikace ohrožující život.

Za nebezpečný výrobek ÚVZ označili balení šarže L61481/00:20, které bylo plněno z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují. Hygienici ho zjistili při kontrole hostince ve vesnici Kráľová pri Senci, jež leží asi 30 kilometrů od Bratislavy. Provozovatel hostince minerální vodu zakoupil v jednom z velkoobchodů nedaleko slovenské metropole.

Slovenští hygienici postoupili svá zjištění veterinární správě. Ta na Slovensku provozuje systém rychlého varování (RASFF), kterým se členské státy EU informují o přítomnosti problematických potravin na trhu.

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