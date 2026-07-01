Tři české turistky v Nízkých Tatrách zasáhl blesk. Skončily v nemocnici

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  15:19aktualizováno  15:19
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
8 fotografií
Tři české turistky zasáhl během túry ve slovenských Nízkých Tatrách blesk. Stalo se tak na začátku týdne. Všechny tři skončily v nemocnici, jedna ze zraněných si po zásahu bleskem stěžovala na pálení a bolest ruky, informovala slovenská Horská záchranná služba.

Trojice českých turistek se vydala v pondělí na túru po Nízkých Tatrách. Když dosáhly oblasti Kráľovy hoľe, ve výšce kolem 1750 metrů nad mořem, se změnilo počasí.

„Trojice se zpočátku chtěla pouze poradit s operačním střediskem tísňového volání, kam by se měla vydat, aby se schovala před bouřkou, a o pomoc nepožádala,“ popisují slovenští hasiči v tiskové zprávě.

Následně ale obdrželo středisko další telefonát s tím, že jedna členka výpravy, patrně po nepřímém zásahu blesku, pociťuje nevolnost a silné pálení a brnění ruky. „V oblasti hrozila další bouřková aktivita, turistky pokračovaly v sestupu směrem k horské chatě pod Kráľovou hoľou,“ dodávají hasiči.

Záchranáři pak ženu na chatě vyšetřili a celou trojici následně terénním vozidlem transportovali do nemocnice ve Breznu.

Vrchol Kráľova hoľa

Vrchol Kráľova hoľa

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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