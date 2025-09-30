V Tatrách zemřel český horolezec. Použil špatný materiál, tělo našli po dvou dnech

  15:01
Pětašedesátiletý český horolezec zemřel po pádu při nedělním sestupu z hory Satan ve Vysokých Tatrách. Jeho lezeckému partnerovi pomohli do údolí záchranáři, oznámila v úterý slovenská horská služba.

Vysoké Tatry, Mlynická dolina. Zprava vrcholy: Patria, Satan, Hlinská veža, Koprovský štít | foto: ČTK

Dvojice českých horolezců ve věku 62 a 65 let se po výstupu na 2 421 metrů vysoký vrch Satan rozhodla slanit při návratu jeho východní stěnou.

„Při slaňování, při němž byl použit nevhodný materiál, došlo k přibližně 120metrovému pádu staršího z dvojice horolezců. Po pádu s ním již nebylo možné navázat vizuální ani zvukový kontakt,“ uvedla horská služba.

Kvůli nastupující noci se záchranáři dokázali dostat pouze ke druhému z českých horolezců, který uvázl v těžkém terénu. Nezraněného ho doprovodili zpět na hřeben a odtud do Mlynické doliny.

Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek bylo tělo pětašedesátiletého muže nalezeno až v úterý.

